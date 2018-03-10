Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-боец АТО напал на ведущего Первого канала в Италии
Сон в носках полезен для здоровья
Юлия Пересильд поделилась редким снимком с дочками
Путин об обмане со стороны США: «Так грубо и нагло — в первый»
Орбакайте, Валерия, Пугачева и другие звезды на шоу Юдашкина
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
Слишком красивые: в Израиле скандал по поводу женского призыва
Сенатор США про санкции: США мало «возврата Крыма»
Речь Земана заставила правых политиков покинуть церемонию
Порошенко дал обещание русскоязычным Украины
Карпин против «Зенита». Хроника взаимной нелюбви
СМИ: МЮ продаст Марсьяля, чтобы купить Криштиану Роналду
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Как Орбакайте, Агутин и другие звезды отпраздновали 8 Марта
В Донбассе снайпер ВСУ получил пулю сразу после выстрела — СМИ
Генерал США выдвинул ряд обвинений в отношении РФ
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
1010 лет назад на Шпицбергене открыли «хранилище Судного дня»
8Сильнейшая засуха в ЮАР отступает
17:17 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, какой вид спорта помогает замедлить старение

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Исследователи из Бирмингемского университета и Королевского колледжа Лондона узнали, как катание на велосипеде влияет на процесс старения, сообщает портал Medical Xpress.

Источник: РИА Новости

Для этого они пригласили 125 велолюбителей в возрасте 55−79 лет. Мужчинам (84 человека) нужно было проехать 100 километров менее, чем за 6,5 часа, женщинам (41 человек) — 60 километров за 5,5 часа. В исследовании принимали участие только некурящие, редко выпивающие люди с нормальным давлением. Участники прошли серию лабораторных тестов, после чего их результаты сравнили с показателями 75 человек в возрасте 57−80 лет), не занимающихся спортом на регулярной основе, и 55 молодых людей (20−36 лет).

Исследование показало, что физически активные участники не потеряли в силе и мышечной массе.
Новость
Когда наступает старость?

У велосипедистов также с возрастом не растет уровень жира и холестерина в крови, а у мужчин сохраняется высокое содержание тестостерона.

Кроме того, выяснилось, что занятия спортом повышают активность тимуса (вилочковая железа. — Прим. ред.). Этот орган, в котором стволовые клетки преобразуются в Т-лимфоциты, с увеличением возраста уменьшается в размерах. Однако у велосипедистов тимус производит столько же клеток имунной системы, сколько и у молодых людей, показало исследование.

«Их тела старели оптимальным способом, без проблем, обычно вызванных отсутствием регулярной физической нагрузки. Если убрать ее, ухудшится и состояние здоровья», — отметил профессор Королевского колледжа Лондона Стивен Харридж.

На работу на велосипеде: раз в год и каждый день
Во время загрузки произошла ошибка.
22 сентября 2017© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Захарова пошутила насчет Собчак
Путин: США нагло обманули Россию
Трамп рассказал о возможной сделке с КНДР
«Ъ» назвал возможную причину катастрофы Ан-26 в Сирии
Путин прокомментировал свои фотографии верхом на медведе
На митинг Грудинина в Москве пришли 700 человек
Назван способ улучшить сексуальную жизнь
«Самого ненавистного человека в США» приговорили к тюрьме
Спорт
Три медали: россияне берут Паралимпиаду штурмом Все награды принесли биатлонистки
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
Кто и почему в России восстанавливает разрушенные поместья
В римском метро нашли дом военачальника II века
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь