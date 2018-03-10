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20:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Два новых моста появятся в Петербурге

Выступая на радио, Георгий Полтавченко рассказал, где ждать новые переправы через Неву.

Источник: Комсомольская правда

Переправу через Неву планируется возвести в створе улицы Колонтай. Это должно значительно улучшить транспортную связь двух берегов. Об этом сегодня рассказал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. По его словам, этот мост станет еще одной достопримечательностью города. Он будет разводным.

А вот соседний мост наоборот не будет поднимать крылья. Его хотят построить в створе Фаянсовой и Зольной улиц. Эта переправа войдет в состав Восточного скоростного диаметра — скоростного брата ЗСД.

Рассказывая на радио о новых мостах, Полтавченко напомнил, что за последние 15 лет в городе появилось шесть новых больших переправ: Вантовый мост в составе КАД, три моста в составе ЗСД, пешеходный Яхтенный мост, ведущий из парка 300-летия к новому стадиону на Крестовском острове, а так же почти готовый Серный мост, который откроется для движения уже этой весной.

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