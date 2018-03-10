Два новых моста появятся в Петербурге

Источник: Комсомольская правда

Переправу через Неву планируется возвести в створе улицы Колонтай. Это должно значительно улучшить транспортную связь двух берегов. Об этом сегодня рассказал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. По его словам, этот мост станет еще одной достопримечательностью города. Он будет разводным.

А вот соседний мост наоборот не будет поднимать крылья. Его хотят построить в створе Фаянсовой и Зольной улиц. Эта переправа войдет в состав Восточного скоростного диаметра — скоростного брата ЗСД.