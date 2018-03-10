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20:15 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Главный синоптик области проведет бесплатную встречу с воронежцами в библиотеке

Александр Сушков расскажет об истории и планах развития гидрометцентра.

Источник: РИА "Воронеж"

Горожан пригласили на встречу с начальником Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александром Сушковым. Лекция пройдет в научной библиотеке имени Никитина (площадь Ленина, 2, кабинет 301) в 15:00 в среду, 21 марта. Вход свободный.

Встречу приурочили к Всемирному дню метеорологии, который отмечается 23 марта. Главный воронежский метеоролог расскажет об истории службы, о структуре, основных показателях деятельности. Также Александр Иванович поделится планами развития гидрометцентра.

В библиотеке отмечают, что прогнозирование погоды — одна из сложнейших научно-технических задач.

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