Главный синоптик области проведет бесплатную встречу с воронежцами в библиотеке
Александр Сушков расскажет об истории и планах развития гидрометцентра.
Александр Сушков расскажет об истории и планах развития гидрометцентра.
Горожан пригласили на встречу с начальником Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александром Сушковым. Лекция пройдет в научной библиотеке имени Никитина (площадь Ленина, 2, кабинет 301) в 15:00 в среду, 21 марта. Вход свободный.
Встречу приурочили к Всемирному дню метеорологии, который отмечается 23 марта. Главный воронежский метеоролог расскажет об истории службы, о структуре, основных показателях деятельности. Также Александр Иванович поделится планами развития гидрометцентра.
В библиотеке отмечают, что прогнозирование погоды — одна из сложнейших
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