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21:15 (мск), источник: Publika.md

В Кишиневе провели тестирование по системе «Менса»

В Молдове продолжают искать гениев. В Кишиневе провели еще одно тестирование по системе «Менса» — это всемирная организация, объединяющая людей с высочайшим коэффициентом интеллекта.

Источник: Publika.md

Александрина Морару решила сдать тест, пройдя похожий онлайн и получив максимальное число баллов. С будущим девушка уже определилась — она намерена изучать фармацевтику.

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«Честно говоря, учиться хочу за рубежом. У нас в лицее ряд предметов преподают на английском, и это поможет мне поступить в европейский вуз», — сказала школьница Александрина Морару.

Мама Александрины не скрывает гордости за дочь. Говорит, потенциал был заметен с детства.

«Дочь всегда была замкнутой, общению с другими детьми она предпочитала чтение. Всегда тщательно готовилась к урокам», — отметила мама Александрины, Елена Лавренюк.

15-летний Дину Кумпэт увлечен машиностроением. По физике — он лучший в классе и даже позволяет себе спорить с учителем.

«Если я не согласен с преподавателем, то прямо об этом говорю. Если я не прав, обязательно признаю ошибку. Преподаватель только рад и благодарит меня», — сказал школьник Дину Кумпэт.

По словам претендентов, членство в организации Менса — это шанс познакомиться с единомышленниками. А кроме того — это очень престижно. Тесты проверят в Румынии, а результаты объявят через несколько дней.

«Те, кто наберет 132 балла и больше, смогут вступить в наше международное сообщество. В нем уже состоит более 130 тысяч человек из ста с лишним стран. Каждый раз, когда мы проводим тестирование, находятся несколько человек с выдающимися результатами», — подчеркнул глава MENSA Moldova Мариан Оникэ.

Такие тестирования намерены проводить дважды в год. Участие — по предварительной регистрации.

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