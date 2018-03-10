В Кишиневе провели тестирование по системе «Менса»

«Честно говоря, учиться хочу за рубежом. У нас в лицее ряд предметов преподают на английском, и это поможет мне поступить в европейский вуз», — сказала школьница Александрина Морару.



Мама Александрины не скрывает гордости за дочь. Говорит, потенциал был заметен с детства.



«Дочь всегда была замкнутой, общению с другими детьми она предпочитала чтение. Всегда тщательно готовилась к урокам», — отметила мама Александрины, Елена Лавренюк.



15-летний Дину Кумпэт увлечен машиностроением. По физике — он лучший в классе и даже позволяет себе спорить с учителем.



«Если я не согласен с преподавателем, то прямо об этом говорю. Если я не прав, обязательно признаю ошибку. Преподаватель только рад и благодарит меня», — сказал школьник Дину Кумпэт.



По словам претендентов, членство в организации Менса — это шанс познакомиться с единомышленниками. А кроме того — это очень престижно. Тесты проверят в Румынии, а результаты объявят через несколько дней.



«Те, кто наберет 132 балла и больше, смогут вступить в наше международное сообщество. В нем уже состоит более 130 тысяч человек из ста с лишним стран. Каждый раз, когда мы проводим тестирование, находятся несколько человек с выдающимися результатами», — подчеркнул глава MENSA Moldova Мариан Оникэ.



Такие тестирования намерены проводить дважды в год. Участие — по предварительной регистрации.