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19:54 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

11 тысяч букетов: как москвичи отметили 8 Марта в парках

Праздник собрал 132 тысячи гостей.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В праздновании Международного женского дня приняли участие 16 московских парков: 8 Марта их посетили 132 тысячи человек. Каждый парк старался удивить гостей оригинальной программой.

В Бабушкинском парке выступили солист группы «Республика» Михаил Панферов и участники Всероссийского фестиваля «Песня года» — группы Н2О. В Перовском парке провели бал в стиле XIX века. Создать маскарадную маску и бальный наряд можно было на мастер-классе в парке и там же — освоить основы бального танца. В Воронцовском парке прошел день тюльпанов: все посетительницы ушли оттуда с цветами.

В парке «Фили» в третий раз прошел Цветочный забег. Мужчины пробежали два километра с букетами тюльпанов в руках. В парке «Кузьминки» гости могли научиться делать украшения из цветов и бисера. Кроме того, в парке можно было сделать профессиональный макияж и запечатлеть его на фото. В парке Победы на Поклонной горе установили двухметровую стену из пионов и роз. Там же были королевский трон и конь. Эта сказочная фотозона работала всего один день. Цветочную фотозону с профессиональным фотографом можно было найти и в парке «Эрмитаж».

На сцене Таганского парка выступила кавер-группа, в парке работал романтичный «Чудо-шар» для фотосессий. Первые весенние цветы можно было увидеть в оранжерее усадьбы Царицыно, а Лианозовский парк провел праздничный концерт на главной сцене. Гостей также ждали конкурсы, призы, подарки и мастер-классы.

С заботой о здоровье женщин подошли к празднованию 8 Марта в парке «Красная Пресня». Здесь прошел забег «Нефромарафон-2018», приуроченный к Всемирному дню почки. В этот день также работал шатер «Здоровье», в котором можно было получить консультацию врачей.

Гусарскую тему в праздновании 8 Марта выбрали два парка. В Измайловском гости увидели театрализованное представление «Как гусар на свидание ходил», а в Сиреневом саду — «Балладу о любви к гусару».

В саду имени Баумана прошел мастер-класс по рисованию акварелью. На катке для посетителей прошла дискотека. Парк Горького приглашал на тематические экскурсии «14 историй о любви» и «Женские дуэли, балы и развлечения обитателей Нескучного сада», а парк «Зарядье» устроил в «Заповедном посольстве» лекцию «Школа красоты», где рассказали об истории макияжа. А после все участницы получили уроки визажа от профессионального гримера.

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