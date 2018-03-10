В Башкирии выберут лучшего учителя: как это будет
УФА, 10 мар 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Башкирии стартует региональный этап конкурса «Учитель года». В нем примут участие педагоги со всей республики. Это учителя начальных классов, иностранных языков, истории и обществознания, русского языка и литературы, физической культуры, химии и биологии, математики, физики.
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