Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ближе к Крыму: из Украины запустили поезда на полуостров - СМИ
Психологи подтвердили существование «синдрома пчеломатки»
Юлия Пересильд поделилась редким снимком с дочками
Зачем девушки продают свою невинность и как это происходит
Как Орбакайте, Агутин и другие звезды отпраздновали 8 Марта
Тайна идеального подарка на 8 мартаОстался всего один день, после работы нужно ехать за покупками! Но без паники
Слишком красивые: в Израиле скандал по поводу женского призыва
Сенатор США про санкции: США мало «возврата Крыма»
Речь Земана заставила правых политиков покинуть церемонию
Порошенко дал обещание русскоязычным Украины
Три медали: россияне берут Паралимпиаду штурмом
«Ак Барс» победил «Амур» и вышел в 1/4 финала плей-офф КХЛ
50-летняя Карла Бруни сильно похудела
Как Орбакайте, Агутин и другие звезды отпраздновали 8 Марта
В Донбассе снайпер ВСУ получил пулю сразу после выстрела — СМИ
Генерал США выдвинул ряд обвинений в отношении РФ
Как в раю. 10 лучших пляжей мира
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
20Сибирский циклон «Зверь из востока» накрыл Европу
15Прихожане церкви в США пришли на службу с оружием
20:04 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии выберут лучшего учителя: как это будет

УФА, 10 мар 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. В Башкирии стартует региональный этап конкурса «Учитель года». В нем примут участие педагоги со всей республики. Это учителя начальных классов, иностранных языков, истории и обществознания, русского языка и литературы, физической культуры, химии и биологии, математики, физики.

В последние годы в смотре педагогического мастерства активно участвуют молодые педагоги до 35 лет, имеющие опыт педагогической работы до 5 лет включительно. Специально для них учреждена номинация «Молодой учитель года».

Программа составлена следующим образом: 15—16 марта пройдет заочный тур: конкурсное задание «интернет-ресурс»; с 20 по 23 марта конкурсанты проведут урок в незнакомом классе, а затем 26 марта их ждет «Эссе». 27—28 марта — пройдут мастер-классы. 29 марта — конкурс «Образовательный проект». Заключительное конкурсное испытание. «Круглый стол образовательных политиков» состоится 30 марта. Лучший учитель Башкортостана будет представлять республику на всероссийском уровне.

Организаторы конкурса — Институт развития образования РБ. Вся информация опубликована на сайте Минобрнауки РБ.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В республике принята программа по строительству яслей – Рустэм Хамитов
Россия подпишет новое соглашение с CERN в 2018 году
Путин посетовал на «несущего пургу» Пескова
Ученые выяснили, какой вид спорта помогает замедлить старение
Назван способ улучшить сексуальную жизнь
На митинг Грудинина в Москве пришли 700 человек
МВД Британии раскрыло детали расследования отравления в Солсбери
«Ъ» назвал возможную причину катастрофы Ан-26 в Сирии
Спорт
Три медали: россияне берут Паралимпиаду штурмом Все награды принесли биатлонистки
Авто
6 самых крутых внедорожников: репортаж из Швейцарии Выставка в Женеве по большей части «паркетная» — суперкары да прочие дорогие и не очень «пузотерки». И все же нам удалось найти машины, которым наплевать на качество асфальта
Hi-Tech
Выбран самый необычный подарок на 8 марта Кому теперь нужны эти ваши айфоны
Кино
15 российских актрис, которые лучше всех играют роковых женщин В этой подборке мы собрали самых неотразимых актрис нашего кино и ТВ и вспомнили их в ролях соблазнительниц, хищниц и просто роковых красавиц. Ведь проблема женского равноправия хоть и актуальна, но тема женской красоты — вечна
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
Кто и почему в России восстанавливает разрушенные поместья
В римском метро нашли дом военачальника II века
Леди
Тогда и сейчас: как поменялась мода на брови со времен Древнего Египта О том, на какие жертвы ради красивых бровей шли древние красавицы, — в подборке.
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь