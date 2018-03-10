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20:02 (мск), источник: Volga News

Ситуацию с медведями из цирка-шапито на контроль взяла мэрия Самары

В субботу, 10 марта, в СМИ появилась информация о том, что в районе 116 километра были обнаружены клетки с брошенными медведями.

На место выехали руководитель управления охраны окружающей среды департамента городского хозяйства и экологии Самары Андрей Христов, руководитель департамента охоты и рыболовства Самарской области Вячеслав Лебедев, представители зоопарка и ветеринары.

Андрей Христов рассказал, что у животных есть владелец. Это передвижной цирк-шапито, который находится в Самарской области уже три месяца.

«Цирк выступал в Крутых Ключах, в Безенчуке, в Куйбышевском районе, — рассказал Андрей Христов.

У владельцев есть все необходимые документы на зверей, в том числе, сведения о прививках. После осмотра ветеринары установили, что у одного из медведей имеются некоторые проблемы со здоровьем. Ему окажут необходимую помощь. Специалисты оценили условия, в которых содержались животные. Зоологи предложили собственнику на некоторые время перевезти зверей поближе к самарскому зоопарку. Владелец медведей согласился.

По словам Андрея Христова, сейчас решаются организационные моменты. Скоро клетки с медведями перевезут на прилегающую к самарскому зоопарку территорию, где за ними смогут ухаживать сотрудники зоопарка, сообщает sgpress.ru.

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