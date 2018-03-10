Прогноз погоды на 11 марта

Источник: Publika.md

В Бричанах, Сороках и Бельцах термометры покажут плюс 11, в Оргееве — на градус больше. В Тирасполе 13 выше ноля, в Леове и Комрате — 15. В Кагуле воздух прогреется до 16 градусов.

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В Кишиневе этой ночью термометры покажут +2, днем — 13 выше ноля.

В ближайшие дни будет не так тепло. В начале следующей недели синоптики прогнозируют дожди и до плюс семи.



И о погоде в европейских столицах. Там тоже по-весеннему тепло. В Риме +18, в Париже, Берлине и Вене — на градус меньше. В Лондоне дожди и 12 с плюсом, в Мадриде 10.

В Белграде столбики термометров поднимутся до +20, в Праге — 17 градусов. В Будапеште +14, в Варшаве — 13.