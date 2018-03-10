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20:35 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 11 марта

По прогнозам синоптиков, 11 марта в Молдове ожидается переменная облачность. Ночью и утром возможен туман. Ветер юго-восточный слабый до умеренного.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 34% 762 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Publika.md

В Бричанах, Сороках и Бельцах термометры покажут плюс 11, в Оргееве — на градус больше. В Тирасполе 13 выше ноля, в Леове и Комрате — 15. В Кагуле воздух прогреется до 16 градусов.

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В Кишиневе этой ночью термометры покажут +2, днем — 13 выше ноля.

В ближайшие дни будет не так тепло. В начале следующей недели синоптики прогнозируют дожди и до плюс семи.

И о погоде в европейских столицах. Там тоже по-весеннему тепло. В Риме +18, в Париже, Берлине и Вене — на градус меньше. В Лондоне дожди и 12 с плюсом, в Мадриде 10.

В Белграде столбики термометров поднимутся до +20, в Праге — 17 градусов. В Будапеште +14, в Варшаве — 13.

В Афинах воздух прогреется до 20 градусов, в Бухаресте — до 18. В Анкаре пасмурно и 14 выше ноля. В Киеве пока холодно — +3, а в Москве держится мороз, там минус четыре.

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