В Екатеринбурге скончалась автор Краснознаменной группы Галина Охлупина

Напомним, Краснознаменная группа была снесена без предварительных обсуждений под покровом ночи с 25 на 26 января 2013 года по распоряжению мэрии Екатеринбурга.

Снос вызвал широкую волну возмущения. Впоследствии в городе было проведено несколько десятков уличных и массовых мероприятий с требованием вернуть на Плотинку Краснознаменную группу и орден Ленина, которым город наградили за вклад в Великую Победу.