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08:45 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге скончалась автор Краснознаменной группы Галина Охлупина

В Екатеринбурге умерла автор Краснознаменной группы Галина Охлупина, об этом пишет E1.ru. Свердловский архитектор скончалась скоропостижно — причиной стал оторвавшийся тромб.

Прощание с Галиной Охлупиной состоится 14 марта.

Напомним, Краснознаменная группа была снесена без предварительных обсуждений под покровом ночи с 25 на 26 января 2013 года по распоряжению мэрии Екатеринбурга.

Снос вызвал широкую волну возмущения. Впоследствии в городе было проведено несколько десятков уличных и массовых мероприятий с требованием вернуть на Плотинку Краснознаменную группу и орден Ленина, которым город наградили за вклад в Великую Победу.

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