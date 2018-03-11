В Екатеринбурге скончалась автор Краснознаменной группы Галина Охлупина
В Екатеринбурге умерла автор Краснознаменной группы Галина Охлупина, об этом пишет E1.ru. Свердловский архитектор скончалась скоропостижно — причиной стал оторвавшийся тромб.
В Екатеринбурге умерла автор Краснознаменной группы Галина Охлупина, об этом пишет E1.ru. Свердловский архитектор скончалась скоропостижно — причиной стал оторвавшийся тромб.
Прощание с Галиной Охлупиной состоится 14 марта.
Напомним, Краснознаменная группа была снесена без предварительных обсуждений под покровом ночи с 25 на 26 января 2013 года по распоряжению мэрии Екатеринбурга.
Снос вызвал широкую волну возмущения. Впоследствии в городе было проведено несколько десятков уличных и массовых мероприятий с требованием вернуть на Плотинку Краснознаменную группу и орден Ленина, которым город наградили за вклад в Великую Победу.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.