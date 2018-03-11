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04:03 (мск), источник: Газета.Ру

Захарова рассказала, как разобралась в ситуации со Слуцким

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, как отстояла свою честь перед депутатом Госдумы Леонидом Слуцким, обвиненным в сексуальных домогательствах. Об этом сообщается на сайте НТВ.ru.

Источник: РИА "Новости"

Она рассказала, как после форума в Санкт-Петербурге Слуцкий начал публично говорить вещи, которые были ей неприятны. По словам Захаровой, ее поразило, что присутствующие не сделали Слуцкому замечания.

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«Дальше я познакомилась с ним лично и тогда повторила, что мне не очень приятно, что он мне сказал. После этого на протяжении нескольких лет мы с ним прекрасно общаемся, и никогда не было никаких проблем… Я этот вопрос решила здесь и сейчас, и я тогда ему дала понять, что мне это неприятно», — сказала Захарова.

Она отметила, что в подобных ситуациях нужно продолжать отстаивать свои права.

«Я считаю, что всегда нужно уметь договариваться. Есть, конечно, случаи, когда тебя не слышат. И, кстати говоря, я категорически не согласна с теми, которые говорят: да ладно, это им показалось, да какая-то там девочка, да она не так оделась, да это все ее выдумки. Ничего подобного», — добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что у здания Госдумы прошли пикеты с требованием отставки Слуцкого.

Депутата Леонида Слуцкого обвиняют в домогательствах
Во время загрузки произошла ошибка.
1 марта© Ньюстюб
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