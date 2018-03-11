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09:33 (мск), источник: Sputnik.by

Суперкубок Беларуси по футболу уезжает в Брест: как это было

Впервые в истории Суперкубок Беларуси по футболу уедет в Брест: в финале «Динамо» взяло верх над БАТЭ. Смотрите в фотоленте Sputnik самые яркие моменты матча.

24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии

Стадион футбольного клуба «Минск» в субботу 10 марта принял финальный матч Суперкубка Беларуси между борисовским БАТЭ и брестским «Динамо». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Радослава Латала. В составе динамовцев отметились Сандро Готал и Максим Витус, у «желто-синих» отличился Николай Сигневич.

«Я очень рад, что мы выиграли, но это лишь начало сезона. Впереди нас ждет много работы. Эта победа поможет нам в психологическом плане. В среду следующая игра, поэтому особо праздновать не собираемся. Мы еще проанализируем игру, посмотрим видео и сделаем выводы», — сказал после игры наставник «Динамо-Брест» Латал.

Специалист отметил, что каждый футболист отработал на 100% и выполнил все запланированное. По его словам, «Динамо» могло забить больше мячей в ворота БАТЭ. Отдельно чешский тренер остановился на болельщиках — внушительная армия фанатов из Брест приехала в Минск поддержать любимую команду. «Я много раз видел брестских болельщиков на видео, а сегодня впервые познакомился вживую. Их поддержка была фантастической», — сказал Латал.

Брестское «Динамо» впервые в истории выиграло Суперкубок Беларуси. Для БАТЭ нынешний финал стал девятым по счету, до этого команда семь раз увозила трофей в Борисов, а в 2012 году он достался «Гомелю».

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