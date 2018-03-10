ГУВД изучает возможность снижения максимальной скорости в Ташкенте

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. ГУВД рассматривает возможность снижения максимальной скорости в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Сегодня максимально разрешенная скорость движения в населенных пунктах в Узбекистане составляет 70 км/ч. При этом во многих мегаполисах мира эта цифра равна 50−60 км/ч.

По словам заместителя министра внутренних дел, начальника ГУВД Ташкента генерал-майора Рустама Джураева, сегодня в мире осталось не так много стран, где максимальная скорость вождения составляет 70 км/ч.

«Когда мы изучали международный опыт выяснилось, что в 29 странах Европы скорость ограничена 50 км/ч, а в Лондоне — 48 км/ч. Во многих странах СНГ, в частности, России, Казахстане, Грузии, Армении и Азербайджане — это 60 км/ч. Я думаю, что мы тоже будем в этом направлении идти, прорабатывать этот вопрос. Пока мы рассматриваем его на своем уровне, но затем у нас есть возможность выйти с предложениями в МВД, предоставить выводы министру», — отметил он.

Если снизить скорость на 10 км/ч, заметил Джураев, то у водителя появится больше шансов вовремя остановиться и не сбить пешехода или столкнуться с какой-либо преградой.

«Если водителям не прививать культуру вождения, культуру уважения к пешеходам, то никакие меры не помогут. Мы должны сделать главный акцент на этом вопросе. Кроме того, должна быть неотвратимость наказания», — рассказал начальник ГУВД.