В «Ленинке» намокли книги
Один из читателей пожаловался на испорченное издание.
Один из читателей пожаловался на испорченное издание.
Один из читателей Российской государственной библиотеки («Ленинка») Станислав Разумов пожаловался, что ему выдали мокрую книгу. Об этом в субботу, 10 марта, он написал в своем Instagram.
По словам мужчины, ему в руки попал вымокший том Сергея Муратова «ТВ — эволюция нетерпимости».
«Заметил почти сразу. Подхожу на кафедру выдачи — мол, что вы мне дали? В ответ — ну, а что мы можем сделать, если к нам труба течет?» — сообщил он.
В отделе общественных связей библиотеки заявили, что им ничего не известно об этом случае, передает радиостанция «Говорит Москва».
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