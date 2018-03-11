Брэд Питт отказался от секса
Голливудский актер Брэд Питт решил отказаться от секса на год после расставания с Анджелиной Джоли. Он собирается сосредоточиться на ежедневной заботе о теле, тренировках и медитации, чтобы пережить развод. По словам источника издания, актер стал хорошо питаться и бросает пить.
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