Брэд Питт отказался от секса

Голливудский актер Брэд Питт решил отказаться от секса на год после расставания с Анджелиной Джоли. Он собирается сосредоточиться на ежедневной заботе о теле, тренировках и медитации, чтобы пережить развод, сообщает The Sun.

По словам источника издания, актер стал хорошо питаться и бросает пить. «Он был в отношениях почти всю взрослую жизнь. Теперь в одиночестве он делает то, чего раньше делать не мог», — сказал собеседник издания.