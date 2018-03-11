Александр Рыбак снова представит Норвегию на «Евровидении»

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Норвежский исполнитель белорусского происхождения Александр Рыбак снова будет представлять страну на международном конкурсе песни «Евровидение» в текущем году, сообщается на сайте форума.

Норвегия определила своего представителя на «Евровидении» открытым отбором на телевидении, который прошел в субботу 10 марта.

Как сообщается на сайте конкурса, представлять страну будет победитель «Евровидения» 2009 года — Александр Рыбак, он в Лиссабоне выступит с песней с «That’s how you write a song».