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11:15 (мск), источник: Sputnik.by

Александр Рыбак снова представит Норвегию на «Евровидении»

Норвегия определила своего представителя на «Евровидении» открытым отбором на телевидении, который прошел в субботу 10 марта.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Норвежский исполнитель белорусского происхождения Александр Рыбак снова будет представлять страну на международном конкурсе песни «Евровидение» в текущем году, сообщается на сайте форума.

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Норвегия определила своего представителя на «Евровидении» открытым отбором на телевидении, который прошел в субботу 10 марта.

Как сообщается на сайте конкурса, представлять страну будет победитель «Евровидения» 2009 года — Александр Рыбак, он в Лиссабоне выступит с песней с «That’s how you write a song».

«Евровидение-2018» пройдет 8—12 мая в Лиссабоне (Португалия). За победу в шоу сразятся представители 43 стран, в том числе и Беларуси. Республику на конкурсе представит украинский поп-певец Alekseev.

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