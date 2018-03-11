«Луч-Энергия» одержал победу над «Оренбургом»
Единственный гол был забит на 88-й минуте.
Единственный гол был забит на 88-й минуте.
Футболисты владивостокского футбольного клуба «Луч-Энергия» одержали победу над «Оренбургом» в домашнем матче 27-го тура первенства ФНЛ, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «РИА-НОВОСТИ».
Встреча, состоявшаяся 10 марта во Владивостоке, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 88-й минуте забил Андрей Мязин.
«Луч-Энергия» прервал 12-матчевую беспроигрышную серию «Оренбурга» в ФНЛ. Последний раз оренбуржцы проигрывали 16 сентября, когда на выезде со счетом 0:2 уступили астраханскому «Волгарю».
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