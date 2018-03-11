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17:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Хоровод муравьев вокруг iPhone озадачил пользователей сети

Пользователи сети заинтересовались видео, на котором муравьи ползают вокруг звонящего iPhone. Ролик был опубликован на YouTube. На кадрах видно, как насекомые сначала хаотично двигаются возле смартфона, а когда он принимает входящий вызов, выстраиваются в «хоровод». Юзеры предположили, что дело в вибрации.

Пользователи сети заинтересовались видео, на котором муравьи ползают вокруг звонящего iPhone. Ролик был опубликован на YouTube. На кадрах видно, как насекомые сначала хаотично двигаются возле смартфона, а когда он принимает входящий вызов, выстраиваются в «хоровод».

В комментариях к записи юзеры предположили, что на странное поведение муравьев повлияла вибрация телефона. Другие решили, что дело в магнитном излучении, третьи захотели узнать реакцию насекомых на другую мелодию звонка, а четвертые и вовсе выразили уверенность, что видео — подделка.

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