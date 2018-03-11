Хоровод муравьев вокруг iPhone озадачил пользователей сети

Пользователи сети заинтересовались видео, на котором муравьи ползают вокруг звонящего iPhone. Ролик был опубликован на YouTube. На кадрах видно, как насекомые сначала хаотично двигаются возле смартфона, а когда он принимает входящий вызов, выстраиваются в «хоровод». Юзеры предположили, что дело в вибрации.