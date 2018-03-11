Деревянное наследство. Как живут и погибают старинные особняки в Иркутске

Источник: Вести Иркутск

Вот так горит исторический Иркутск. А ведь благодаря таким домам, в конце 1990-х столица Восточной Сибири попала в предварительный список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

— У нас свет отключился, мы вышли посмотреть почему и увидели пожар…

Известно, что доме № 35 проживали пять семей. А вот усадьба под № 33 была заброшена. Но здание это, построенное в XIX веке, числится в реестре памятников историко-культурного наследия региона. Очевидцы пожара, они же — соседи, говорят: много раз они просили, даже требовали привести в порядок эти деревянные дома.

— И бесполезно. Никому это не нужно. У нас старый, исторический город и нужно, конечно, содержать его. И должны это делать не только местные жители, потому что люди, которые живут здесь они не в состоянии сделать ремонт этого дома! — говорит жительница Иркутска Наталья Семихатова.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/e4VA0a_n8bg?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чтобы увидеть, как не сохраняют, а напротив, разрушают деревянное наследие Иркутска, далеко ходить не нужно. Эти кадры мы снимали летом, буквально через дорогу. Снесён до основания дом, который был на Госохране. Памятник, знаковый объект не только архитектуры — истории. Здесь жил когда-то академик, знаменитый на весь мир историк, археолог и этнограф Алексей Окладников. В этом году научное сообщество готовится отметить юбилей — 110 лет со дня рождения академика, и дом этот можно было превратить в музей. Но под видом сначала реставрации, затем реконструкции, собственник планирует возвести на углу Горького и Марата очередной новодел.

Потерян для Иркутска и самый старый его дом. Шубиных. Он пережил пожар 1879 года, и, казалось, дождался обещанной реставрации, но сегодня на месте древнего особняка сияет свежим брусом новострой. А собственник заявляет: старое дерево не сохранилось. И остался подлинный Дом Шубиных только на фото и рисунках. Авторы которых недоумевают:

— Почему я, простой обыватель вижу, что завтра этот дом, и этот, и этот тоже сгорит, скорее всего, а те, кто за это конкретно несут ответственность не видят? Или не могут с этим справиться? — говорит художник Олег Беседин.

Возмущённый судьбой деревянного наследия Иркутска Марк Меерович — архитектор, эксперт Российской академии наук, доктор исторических наук, доктор архитектуры и профессор — направил открытые письма главе региона, в прокуратуру и Следственный комитет. Он просил разобраться с работой региональной службы по охране исторических памятников.

Формальные ответы получил — чиновники стараются. За последний год из списка памятников историко-культурного наследия умудрились вывести 51 объект. И, по прогнозам тех, кто болеет за исторический центр Иркутска, — такими темпами лет через пять сохранять уже будет нечего.