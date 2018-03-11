Деревянное наследство. Как живут и погибают старинные особняки в Иркутске

Вот так горит исторический Иркутск. А ведь благодаря таким домам, в конце 1990-х столица Восточной Сибири попала в предварительный список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
— У нас свет отключился, мы вышли посмотреть почему и увидели пожар…
Известно, что доме № 35 проживали пять семей. А вот усадьба под № 33 была заброшена. Но здание это, построенное в XIX веке, числится в реестре памятников историко-культурного наследия региона. Очевидцы пожара, они же — соседи, говорят: много раз они просили, даже требовали привести в порядок эти деревянные дома.
— И бесполезно. Никому это не нужно. У нас старый, исторический город и нужно, конечно, содержать его. И должны это делать не только местные жители, потому что люди, которые живут здесь они не в состоянии сделать ремонт этого дома! — говорит жительница Иркутска Наталья Семихатова.
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Чтобы увидеть, как не сохраняют, а напротив, разрушают деревянное наследие Иркутска, далеко ходить не нужно. Эти кадры мы снимали летом, буквально через дорогу. Снесён до основания дом, который был на Госохране. Памятник, знаковый объект не только архитектуры — истории. Здесь жил когда-то академик, знаменитый на весь мир историк, археолог и этнограф Алексей Окладников. В этом году научное сообщество готовится отметить юбилей — 110 лет со дня рождения академика, и дом этот можно было превратить в музей. Но под видом сначала реставрации, затем реконструкции, собственник планирует возвести на углу Горького и Марата очередной новодел.
Потерян для Иркутска и самый старый его дом. Шубиных. Он пережил пожар 1879 года, и, казалось, дождался обещанной реставрации, но сегодня на месте древнего особняка сияет свежим брусом новострой. А собственник заявляет: старое дерево не сохранилось. И остался подлинный Дом Шубиных только на фото и рисунках. Авторы которых недоумевают:
— Почему я, простой обыватель вижу, что завтра этот дом, и этот, и этот тоже сгорит, скорее всего, а те, кто за это конкретно несут ответственность не видят? Или не могут с этим справиться? — говорит художник Олег Беседин.
Возмущённый судьбой деревянного наследия Иркутска Марк Меерович — архитектор, эксперт Российской академии наук, доктор исторических наук, доктор архитектуры и профессор — направил открытые письма главе региона, в прокуратуру и Следственный комитет. Он просил разобраться с работой региональной службы по охране исторических памятников.
Формальные ответы получил — чиновники стараются. За последний год из списка памятников историко-культурного наследия умудрились вывести 51 объект. И, по прогнозам тех, кто болеет за исторический центр Иркутска, — такими темпами лет через пять сохранять уже будет нечего.
А по сгоревшим домам на Марата спасатели сообщили — на месте происшествия дознаватели обнаружили два очага возгорания. И вспыхнули оба здания одновременно. Это значит, вероятная причина пожара — поджог.
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