Снег из Иркутска вывозят тоннами. Чистят не только дворы, но и крыши и козырьки подъездов
Что предпринимают дорожники, чтобы областной центр не утонул с наступлением тепла?
Что предпринимают дорожники, чтобы областной центр не утонул с наступлением тепла?
Чтобы областной центр не утонул с наступлением тепла, снег вывозят тоннами. Чистят не только дворы, но и крыши и козырьки подъездов.
Мониторинг последних сейчас ведут каждый день. За плохо почищенные иркутские дворы оштрафованы несколько управляющих компаний. Большинство из них обслуживает дома в Октябрьском округе. На них наложен штраф общей суммой почти 2 миллиона рублей. По информации
А сколько с городских улиц — расскажет заместитель директора иркутского Автодора Андрей Пономарев.
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