Снег из Иркутска вывозят тоннами. Чистят не только дворы, но и крыши и козырьки подъездов

Чтобы областной центр не утонул с наступлением тепла, снег вывозят тоннами. Чистят не только дворы, но и крыши и козырьки подъездов.

Мониторинг последних сейчас ведут каждый день. За плохо почищенные иркутские дворы оштрафованы несколько управляющих компаний. Большинство из них обслуживает дома в Октябрьском округе. На них наложен штраф общей суммой почти 2 миллиона рублей. По информации пресс-службы городской администрации, с начала января со дворов вывезли больше 30 тысяч тонн снега.

А сколько с городских улиц — расскажет заместитель директора иркутского Автодора Андрей Пономарев.