Красноярск вновь затянуло пыльной дымкой

Так, значительное превышение содержания вредных веществ в воздухе сегодня наблюдались во всех районах города. Самый сильный уровень загрязнения зарегистрирован в Октябрьском районе. Незначительное нарушение зафиксировано лишь в Советском районе. В данный момент сильные загрязнения воздуха наблюдаются на улице Киренского, Копылова, Железнодорожников и Ады Лебедевой.