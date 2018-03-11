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10:13 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярск вновь затянуло пыльной дымкой

Такая ситуация во всех районах города.

Источник: Reuters

Три дня жители Красноярска радовались чистому воздуху. Однако уже утром 11 марта город вновь затянуло пыльной дымкой. Таковы результаты датчиков проекта «Красноярск. Небо».

Так, значительное превышение содержания вредных веществ в воздухе сегодня наблюдались во всех районах города. Самый сильный уровень загрязнения зарегистрирован в Октябрьском районе. Незначительное нарушение зафиксировано лишь в Советском районе. В данный момент сильные загрязнения воздуха наблюдаются на улице Киренского, Копылова, Железнодорожников и Ады Лебедевой.

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