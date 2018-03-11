Музыкальные часы красноярского театра кукол могут остановиться

Красноярцев просят поддержать проект реконструкции «музыкальных часов», расположенных на фасаде театра кукол.

Часы созданы по проекту архитектора Арэга Демирханова и художника Анатолия Золотухина в 1986 году. Для реконструкции требуется около 100 тыс. рублей (к моменту написания заметки было собрано 1,7 тыс. рублей).

«В любой момент “часы” могут остановиться, так как степень их износа максимальна и уже дверки свои они открывают с большим скрипом. В настоящее время “музыкальная шкатулка” включается за 30 минут до начала каждого спектакля», — сообщается в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».