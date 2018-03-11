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10:06 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Музыкальные часы красноярского театра кукол могут остановиться

Часы созданы по проекту архитектора Арэга Демирханова.

Красноярцев просят поддержать проект реконструкции «музыкальных часов», расположенных на фасаде театра кукол.

Часы созданы по проекту архитектора Арэга Демирханова и художника Анатолия Золотухина в 1986 году. Для реконструкции требуется около 100 тыс. рублей (к моменту написания заметки было собрано 1,7 тыс. рублей).

«В любой момент “часы” могут остановиться, так как степень их износа максимальна и уже дверки свои они открывают с большим скрипом. В настоящее время “музыкальная шкатулка” включается за 30 минут до начала каждого спектакля», — сообщается в группе театра в социальной сети «ВКонтакте».

Красноярский театр кукол является краевым государственным автономным учреждением культуры, расположен в здании 1940 года постройки. В 1987 году оно было реконструировано. В 2010 году здание театра отремонтировали. В ходе реконструкции была обновлена сцена, установлены новые кресла, трансформирующиеся под взрослого и маленького зрителя, обновлено световое и звуковое оборудование.

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