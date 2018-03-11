Омичи вновь жалуются на запах «химии» в воздухе

Источник: РИА "Новости"

Омичи вновь пишут в соцсетях о неприятных запахах, которые накрыли город в ночь с 10 на 11 марта. Вначале это было Левобережьке, затем — городок нефтяников.

В соцсетях пишут, что невозможно даже приоткрыть окна, резкий «химический» запах тут же проникает в жильё. По словам авторов постов, на телефонные сообщения в экстренные службы никто не реагирует.

Напомним, что история с химическими выбросами тянется в областном центре уже второй год, особенно резко и длительно неприятные запахи ощущались год назад, в феврале-марте 2017 года. Виновник выбросов, предположительно, этилмеркаптана, до сих пор не найден, и вряд ли это произойдёт. Об этом заявил врио губернатора региона, признавшись, что прошло слишком много времени. Поскольку вовремя установить источник выбросов не удалось, по прошествии времени этого уже никто не сделает.