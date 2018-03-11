Омичи вновь жалуются на запах «химии» в воздухе
По сообщениям из соцсетей, неприятные запахи ощущаются на Левобережье и в Нефтяниках.
По сообщениям из соцсетей, неприятные запахи ощущаются на Левобережье и в Нефтяниках.
Омичи вновь пишут в соцсетях о неприятных запахах, которые накрыли город в ночь с 10 на 11 марта. Вначале это было Левобережьке, затем — городок нефтяников.
В соцсетях пишут, что невозможно даже приоткрыть окна, резкий «химический» запах тут же проникает в жильё. По словам авторов постов, на телефонные сообщения в экстренные службы никто не реагирует.
Напомним, что история с химическими выбросами тянется в областном центре уже второй год, особенно резко и длительно неприятные запахи ощущались год назад, в
Между тем президент России в своём послании Федеральному собранию заявил, что 300 самых крупных промпредприятий страны уже до конца этого года установят специальные датчики, которые будут следить за выбросами в режиме онлайн. Среди этого списка-300 есть и омские организации.
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