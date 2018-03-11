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06:08 (мск), источник: РИА Новости

Назван тип лекарств, вызывающих мужское бесплодие

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Антигистаминные препараты, применяющиеся для борьбы с проявлениями аллергии, могут вызывать снижение мужской фертильности. К такому выводу пришли ученые из аргентинского Института биологии и экспериментальной медицины в Буэнос-Айресе, их исследование публикует журнал Reproduction.

Источник: Reuters

В ходе исследования биологи анализировали научные работы последних 40 лет, связанные с влиянием этих препаратов на здоровье разных животных. Ученые обратили внимание на то, что блокирование активности гистамина в долгосрочной перспективе оказывает отрицательное влияние на выработку тестостерона.

Это, отмечают авторы работы, может привести к изменению формы сперматозоидов, снижению их активности и количества. Исследователи отмечают необходимость масштабных исследований на людях для понимания связи антигистаминных препаратов и фертильности. При этом биологи рекомендуют не злоупотреблять подобными лекарствами.

Ранее международная группа ученых установила, что что употребление популярного обезболивающего — ибупрофена — в первом триместре беременности негативно влияет на фертильность плода женского пола.

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6 июня 2017© Ньюстюб
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