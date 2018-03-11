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10:02 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Дивногорске продолжат реконструкцию набережной

При этом источники финансирования пока не определены.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Власти города Дивногорска намерены продолжить в 2018 году работы по благоустройству набережной реки Енисей. При этом источники финансирования пока не определены.

«В 2017 году организован туристический маршрут Красноярск — Дивногорск речным и железнодорожным сообщением. Проектом предусмотрено обустройство на двух входных группах улицы Набережная им. В. И. Ленина двухъярусных площадок с установкой малых архитектурных форм, которые включают в себя функциональность фотозоны с элементами арт-объекта, а так же с краткой исторической информацией о городе», — рассказывают в местной администрации.

Планируется обустройство пандусов между верхними и нижними ярусами для маломобильных групп населения. Эти пандусы позволят разграничить поток велосипедистов, роллеров, скейтеров с пешеходными потоками.

Напомним, участок на набережной в Дивногорске, протяженностью около километра, переделали в 2016 году. Там установили тренажеры и поставили скамейки для отдыха. В 2017 году там появились беседки, сцена, уличная галерея и террасы.

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