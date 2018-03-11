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09:58 (мск), источник: Восток Медиа

Главный тренер «Амура»: к концу сезона мы стали боевой командой

Наставник хабаровской хоккейной команды «Амур» Андрей Мартемьянов высказал гордость за своих подопечных и отметил, что они стали командой. Об этом наставник «тигров» рассказал на пресс-конференции после матча с «Ак Барсом», ставшим для хабаровчан последним в сезоне.

«Все игры были боевые — за исключением, может быть, первого матча в Казани. Неплохо играли в обороне, но ошибки, которые мы допускали в позиционной обороне, соперник использовал моментально. То, что мы получили хороший опыт, наша команда билась до конца — это факт. Парням хотелось бы сказать спасибо за сезон. Если честно, я ими горжусь. Мы стали к концу сезона командой, боевой командой», — поделился Андрей Мартемьянов.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», серия игр с «Ак Барсом» в рамках плей-офф закончилась со счётом 4:1 в пользу казанцев. Последний матч прошёл в столице Татарстана: как «тигры» ни старались перевести игру в овертайм, но упорные соперники не давали им шансов.

«Непростая была игра, это однозначно. Игра шла до одной забитой шайбы: мы это понимали, они понимали. Должен сказать, что многие ребята в этой ситуации сыграли достойно, практически все. Понятно, что мы искренне хотели выиграть и не ехать уже в Хабаровск. Ребята хотели выиграть, поэтому они делали своё дело», — рассказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

В этом сезоне «Амур» вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, сумев достичь этого впервые с 2012 года. «Тигры» дважды уступили своему сопернику, лидеру Восточной конференции «Ак Барсу» на их льду, а затем порадовали своих болельщиков домашней победой. Радость длилась недолго: следующий матч вновь стал для хабаровчан неудачным.

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