Главный тренер «Амура»: к концу сезона мы стали боевой командой
Наставник хабаровской хоккейной команды «Амур» Андрей Мартемьянов высказал гордость за своих подопечных и отметил, что они стали командой. Об этом наставник «тигров» рассказал на
Наставник хабаровской хоккейной команды «Амур» Андрей Мартемьянов высказал гордость за своих подопечных и отметил, что они стали командой. Об этом наставник «тигров» рассказал на
«Все игры были боевые — за исключением, может быть, первого матча в Казани. Неплохо играли в обороне, но ошибки, которые мы допускали в позиционной обороне, соперник использовал моментально. То, что мы получили хороший опыт, наша команда билась до конца — это факт. Парням хотелось бы сказать спасибо за сезон. Если честно, я ими горжусь. Мы стали к концу сезона командой, боевой командой», — поделился Андрей Мартемьянов.
«Непростая была игра, это однозначно. Игра шла до одной забитой шайбы: мы это понимали, они понимали. Должен сказать, что многие ребята в этой ситуации сыграли достойно, практически все. Понятно, что мы искренне хотели выиграть и не ехать уже в Хабаровск. Ребята хотели выиграть, поэтому они делали своё дело», — рассказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.
В этом сезоне «Амур» вышел в
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