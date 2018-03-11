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07:45 (мск), источник: 365info.kz

Казахстанцев без визы не пустили в Дубай

В московском аэропорту «Домодедово» сняли с рейса в Дубай двух казахстанцев из-за отсутствия визы.

Источник: 365info.kz

Это произошло несмотря на то, что с 10 марта 2018 года вступает в силу соглашение между правительством Казахстана и правительством ОАЭ о взаимных безвизовых поездках граждан. Об инциденте Tengrinews.kz сообщили сами пассажиры, которых не пустили на борт.

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«Меня зовут Малик, мою супругу — Индира. Мы летели из Самары в Москву и из Москвы в Дубай. На обоих не пустили в самолет. Авиакомпания Emirates Airlines сняла нас с рейса. Вылететь должны были 10 марта в 17.10», — рассказал мужчина.

«Мы позвонили в иммиграционную службу Дубая, у них нет информации об отмене визового режима с Казахстаном. Нам сказали, что для Казахстана до сих стоит статус, что нам необходима виза. Последняя страна, с которой сняли ограничение была Украина в их системе. Все авиакомпании проверяют в своей системе и у них стоит статус что казахстанцам нужна виза и поэтому на рейс без визы не пускают», — объяснил пассажир.

Позже казахстанцы попытались сесть на другой рейс Emirates Airlines, но им также отказали: «Официально отказали, говорят Дубаи граждан Казахстана не принимает. Идите, делайте визу говорят».

В свою очередь, ситуацию прокомментировал руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков..

«По информации Миграционной службы Дубая, с сегодняшнего дня все авиакомпании, а также миграционный центр Амер (предоставляет авиакомпаниям информацию о визовом режиме с иностранными государствами) проинформированы о безвизовом режиме для граждан Казахстана», — сообщил представитель министерства.

Как сообщалось ранее, с 10 марта 2018 года граждане Казахстана смогут находиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов без визы 30 дней. Въезд в эту страну разрешен всем, кроме лиц, находящихся в международном розыске.

«Каждый гражданин Республики Казахстан должен иметь свой паспорт, в том числе и несовершеннолетние дети, которые не должны быть вписаны в паспорт одного из родителей. Срок действия паспорта должен быть не меньше шести месяцев, а также соответствовать требованиям Международной организации гражданской авиации (ICAO)», — отмечается в требованиях.

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