Успеют ли благоустроить Красноярск к Универсиаде?
Обещают справиться меньше, чем за год.
Обещают справиться меньше, чем за год.
Облупившиеся фасады старинных зданий, назойливая реклама, крошащаяся под ногами тактильная плитка… До Универсиады в Красноярске осталось меньше года. Но успеет ли сибирская столица Всемирных игр подготовиться к встрече гостей? Своими мнениями поделились с ТВК члены союза архитекторов России.
— У Красноярска — замечательный исторический потенциал, — отмечает Дарья Белова. — Так, наш деревянный модерн — это
— Очень надеюсь, к Универсиаде все окончательно придет в норму, — говорит Константин Пирогов. — Были моменты, которые прогремели на всю страну: оградки, заборы. Будем пытаться, чтобы такого больше не происходило.
Универсиада уже совсем скоро, подытожили архитекторы. И заниматься благоустройством Красноярска нужно каждый день, месяц. Чтобы гости увидели город во всей его красе. И, разумеется, чтобы сохранить ее на годы и даже века.
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