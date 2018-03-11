Успеют ли благоустроить Красноярск к Универсиаде?

Источник: Комсомольская правда

Облупившиеся фасады старинных зданий, назойливая реклама, крошащаяся под ногами тактильная плитка… До Универсиады в Красноярске осталось меньше года. Но успеет ли сибирская столица Всемирных игр подготовиться к встрече гостей? Своими мнениями поделились с ТВК члены союза архитекторов России.

— У Красноярска — замечательный исторический потенциал, — отмечает Дарья Белова. — Так, наш деревянный модерн — это что-то уникальное. Обычно туристы стремятся увидеть именно его. Другое дело, все эти особняки нужно приводить в порядок.

По мнению Константина Пирогова, после того, как мэром Красноярска стал Сергей Еремин, начались подвижки к лучшему.

— Очень надеюсь, к Универсиаде все окончательно придет в норму, — говорит Константин Пирогов. — Были моменты, которые прогремели на всю страну: оградки, заборы. Будем пытаться, чтобы такого больше не происходило.