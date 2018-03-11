Красноярцам рекомендуют не затягивать с вакцинацией от клещевого энцефалита
Поставить прививку лучше всего до начала активности клещей.
Поставить прививку лучше всего до начала активности клещей.
Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют не затягивать красноярцам с вакцинацией от клещевого энцефалита.
Напомним, что сезон клещей начинается с ранней весны. Первые клещи появляются в конце марта — начале апреля и регистрируются до конца сентября. Пик максимальной активности приходится на
«Клещевой вирусный энцефалит — вирусная
Единственным и эффективным методом профилактики заболевания является прививка против клещевого энцефалита. Прививаться можно в любое время года, но предпочтительнее в зимние месяцы или ранней весной .
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