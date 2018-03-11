Красноярцам рекомендуют не затягивать с вакцинацией от клещевого энцефалита

Источник: РИА "Новости"

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют не затягивать красноярцам с вакцинацией от клещевого энцефалита.

Напомним, что сезон клещей начинается с ранней весны. Первые клещи появляются в конце марта — начале апреля и регистрируются до конца сентября. Пик максимальной активности приходится на май-июнь, именно в эти месяцы регистрируется наибольшее число пострадавших от присасывания клещей.

«Клещевой вирусный энцефалит — вирусная природно-очаговая инфекция, передающаяся клещами, протекающая с лихорадкой, интоксикацией, поражением центральной нервной системы, принимающая иногда хроническое течение и нередко приводящая к летальному исходу», — отмечают санитарные врачи.