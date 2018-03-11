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09:53 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярцам рекомендуют не затягивать с вакцинацией от клещевого энцефалита

Поставить прививку лучше всего до начала активности клещей.

Источник: РИА "Новости"

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют не затягивать красноярцам с вакцинацией от клещевого энцефалита.

Напомним, что сезон клещей начинается с ранней весны. Первые клещи появляются в конце марта — начале апреля и регистрируются до конца сентября. Пик максимальной активности приходится на май-июнь, именно в эти месяцы регистрируется наибольшее число пострадавших от присасывания клещей.

«Клещевой вирусный энцефалит — вирусная природно-очаговая инфекция, передающаяся клещами, протекающая с лихорадкой, интоксикацией, поражением центральной нервной системы, принимающая иногда хроническое течение и нередко приводящая к летальному исходу», — отмечают санитарные врачи.

Единственным и эффективным методом профилактики заболевания является прививка против клещевого энцефалита. Прививаться можно в любое время года, но предпочтительнее в зимние месяцы или ранней весной .

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