Свердловчан вновь ждут 20-градусные морозы
Свердловскую область на предстоящей неделе ожидают ночные похолодания и резкие перепады температур.
Свердловскую область на предстоящей неделе ожидают ночные похолодания и резкие перепады температур.
По прогнозам специалистов Уральского Гидрометцентра, уже в ночь на понедельник ожидается -18 -23 градуса, а в низинах и до -28 градусов по Цельсию.
При этом 12 марта прогнозируют лишь -3 — 8 градусов. Во вторник, 13 марта, днём будет снова минус 3−8 градусов, ночные температуры при этом еще
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