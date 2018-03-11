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09:02 (мск), источник: ЕАН

Свердловчан вновь ждут 20-градусные морозы

Свердловскую область на предстоящей неделе ожидают ночные похолодания и резкие перепады температур.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 44% 762 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: РИА "Новости"

По прогнозам специалистов Уральского Гидрометцентра, уже в ночь на понедельник ожидается -18 -23 градуса, а в низинах и до -28 градусов по Цельсию.

При этом 12 марта прогнозируют лишь -3 — 8 градусов. Во вторник, 13 марта, днём будет снова минус 3−8 градусов, ночные температуры при этом еще какое-то время останутся низкими.

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