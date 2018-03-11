Облачная погода со снегом ожидается в Москве в воскресенье
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Облачная погода со снегом и до 3 градусов мороза ожидаются в воскресенье в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра.
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Облачная погода со снегом и до 3 градусов мороза ожидаются в воскресенье в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра.
По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице составит от минус одного до минус 3 градусов. В Подмосковье в воскресенье будет пасмурная погода, столбик термометра может опуститься до минус 4 градусов. Ветер
Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.
В ночь на понедельник в Москве ожидается от минус 8 до минус 10 градусов.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.