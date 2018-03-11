Облачная погода со снегом ожидается в Москве в воскресенье

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице составит от минус одного до минус 3 градусов. В Подмосковье в воскресенье будет пасмурная погода, столбик термометра может опуститься до минус 4 градусов. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.