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07:14 (мск), источник: ТАСС

Облачная погода со снегом ожидается в Москве в воскресенье

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Облачная погода со снегом и до 3 градусов мороза ожидаются в воскресенье в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 65% 762 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: Reuters

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице составит от минус одного до минус 3 градусов. В Подмосковье в воскресенье будет пасмурная погода, столбик термометра может опуститься до минус 4 градусов. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Атмосферное давление составит около 753 мм ртутного столба.

В ночь на понедельник в Москве ожидается от минус 8 до минус 10 градусов.

Москву снова засыпает снегом
Во время загрузки произошла ошибка.
10 марта© Ньюстюб
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