Преимущества пищи для «бедных» назвали ученые

Диетологи исследовали пищевой рацион различных слоев населения Викторианской эпохи в Англии. Свои выводы ученые опубликовали в ежемесячном отчете лаборатории.

Читайте также Ученые выяснили, какой вид спорта помогает замедлить старение

Парадоксальность результатов исследования заключается в том, что у крестьян не было альтернатив, чтобы разнообразить свое меню. Рабочим почти повсеместно не платили денег, а давали за работу еду. В результате сложился устоявшийся рацион, где преобладали крупномолотые зерновые, овощи, молоко, рыба и немного мяса.

Крестьяне ели простую пищу и почти не болели желудочными и кишечными заболеваниями. Напротив, в городе, где товарно-денежные отношения никто не отменял, жителям был доступен выбор продуктов. Они потребляли больше мяса, специй и вина. Средняя продолжительность жизни в английской деревне превышала городской показатель на 11,5 лет.