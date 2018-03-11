Преимущества пищи для «бедных» назвали ученые
Британские диетологи из университета Лестера пришли к выводу, что «плохая» еда британских земледельцев оказалась гораздо полезнее, чем «изысканная» пища городского населения, сообщает портал Vladtime.ru.
Британские диетологи из университета Лестера пришли к выводу, что «плохая» еда британских земледельцев оказалась гораздо полезнее, чем «изысканная» пища городского населения, сообщает портал Vladtime.ru.
Диетологи исследовали пищевой рацион различных слоев населения Викторианской эпохи в Англии. Свои выводы ученые опубликовали в ежемесячном отчете лаборатории.
Парадоксальность результатов исследования заключается в том, что у крестьян не было альтернатив, чтобы разнообразить свое меню. Рабочим почти повсеместно не платили денег, а давали за работу еду. В результате сложился устоявшийся рацион, где преобладали крупномолотые зерновые, овощи, молоко, рыба и немного мяса.
Крестьяне ели простую пищу и почти не болели желудочными и кишечными заболеваниями. Напротив, в городе, где
Ранее ученые сравнили рацион английских крестьян с привычной пищей жителей средиземноморского бассейна и обнаружили в нем много общего в своей полезности.
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