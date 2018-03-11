В Братске завершается ремонт детского сада на 110 мест

В Братске, в жилом районе Порожском завершается строительство детского сада. Площадь здания — более 2,3 тысяч квадратных метров.

— Подрядчик полностью выполнил работы по кирпичной кладке, устройству кровли, монтажу оконных блоков, устройству наружных сетей водоснабжения и водоотведения, вертикальной планировке на сумму более 70 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе администрации Братска.

В настоящее время ведется облицовка фасада, внутренние отделочные и электромонтажные работы, а также сантехнические работы по обустройству теплых полов в группах на первом этаже.