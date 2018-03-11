В Братске завершается ремонт детского сада на 110 мест
Дошкольное учреждение начнет работать летом.
Дошкольное учреждение начнет работать летом.
В Братске, в жилом районе Порожском завершается строительство детского сада. Площадь здания — более 2,3 тысяч квадратных метров.
— Подрядчик полностью выполнил работы по кирпичной кладке, устройству кровли, монтажу оконных блоков, устройству наружных сетей водоснабжения и водоотведения, вертикальной планировке на сумму более 70 миллионов рублей, — рассказали в
В настоящее время ведется облицовка фасада, внутренние отделочные и электромонтажные работы, а также сантехнические работы по обустройству теплых полов в группах на первом этаже.
Строительство детсада планируют закончить к лету этого года. Возведение объекта находится под строгим контролем властей региона. Здание относится к долгостроям. Его начали строить еще в 2014-ом году, однако средств у подрядчиков, чтобы завершить работы, не хватило.
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