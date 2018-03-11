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15:49 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В США монахиня скончалась во время суда против певицы Кэти Перри

Католическая монахиня, которая несколько лет участвовала в судебной тяжбе с поп-звездой Кэти Перри из-за продажи монастыря в Лос-Анджелесе, упала и умерла прямо во время судебного заседания, сообщают американские СМИ.

Источник: AFP 2018

89-летняя сестра Кэтрин Роуз Хольцман — одна из двух пожилых монахинь, которые пытались опротестовать продажу территории бывшего монастыря певице.

В 2015 году Перри решила купить участок за 14,5 млн долларов и превратить его в жилую резиденцию, однако против выступили бывшие обитатели монастыря.

Сестра Кэтрин Роуз и сестра Рита Кэлланан заявили, что им неприятно передавать монастырь и три гектара прилегающей территории певице, исполнявшей такие песни как I Kissed A Girl («Я поцеловала девушку») и Ur So Gay («Ты так похож на гея»).

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По данным СМИ, Пэрри посещала монахинь, чтобы уговорить их не выступать против сделки, и даже показывала им свою татуировку с Иисусом и пела религиозные гимны. Однако монахинь это не убедило.

«Я нашла ее видео, — рассказывала сестра Рита Кэлланан изданию Los Angeles Times. — Мне ни одно из них не понравилось».

В итоге монахини попытались продать участок хозяйке местного ресторана без одобрения архиепархии.

«Пожалуйста, остановитесь»

Перри и Католической церкви была присуждена компенсация в почти 10 миллионов долларов, так как их адвокатам удалось доказать, что монахини не имели права продавать объект.

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Монахиням не удалось получить согласие архиепископа Хосе Гомеса и Ватикана, который должен одобрять продажу любой церковной собственности стоимостью более 7,5 млн долларов.

В итоге присяжные пришли к выводу, что ресторатор Дэна Холлистер, которая собиралась превратить участок в отель, намеренно пыталась сорвать сделку Пэрри. Однако монахини не собирались оставлять борьбу.

За несколько часов до смерти сестра Кэтрин Роуз говорила с журналистами Fox11 LA и обратилась напрямую к звезде: «Кэти Перри, пожалуйста, остановитесь. Это не ведет ни к чему хорошему, а только причиняет боль многим людям».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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