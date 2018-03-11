Омичей ждет морозная погода без осадков
В ночные часы жителей региона ждет похолодание до -23 градусов.
В ночные часы жителей региона ждет похолодание до -23 градусов.
Март уже практически дошел до середины, но весна в Прииртышье, увы, не спешит. Да и синоптики не радуют прогнозами: на приближающейся рабочей неделе погода будет
Прогнозируют потепление начиная с четверга, 15 марта. В дневные часы на улице будет около 4 градусов ниже нуля.
По данным gismeteo.ru:
12 марта, понедельник: −13… −21, ясно.
13 марта, вторник: −12…−23, переменная облачность.
14 марта, среда: −11…−23, переменная облачность.
15 марта, четверг: −4…−12, переменная облачность, небольшой снег.
16 марта, пятница: −4…−11, ясно.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.