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09:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Омичей ждет морозная погода без осадков

В ночные часы жителей региона ждет похолодание до -23 градусов.

Март уже практически дошел до середины, но весна в Прииртышье, увы, не спешит. Да и синоптики не радуют прогнозами: на приближающейся рабочей неделе погода будет по-зимнему холодной. С понедельника до среды нас ждут морозы — в ночные часы до -23 градусов. В дневные часы столбики термометров будут подниматься до 12−13 градусов холода. Осадков не обещают. Небо будет ясным либо с переменной облачностью.

Прогнозируют потепление начиная с четверга, 15 марта. В дневные часы на улице будет около 4 градусов ниже нуля.

По данным gismeteo.ru:

12 марта, понедельник: −13… −21, ясно.

13 марта, вторник: −12…−23, переменная облачность.

14 марта, среда: −11…−23, переменная облачность.

15 марта, четверг: −4…−12, переменная облачность, небольшой снег.

16 марта, пятница: −4…−11, ясно.

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