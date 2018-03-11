Омичей ждет морозная погода без осадков

Март уже практически дошел до середины, но весна в Прииртышье, увы, не спешит. Да и синоптики не радуют прогнозами: на приближающейся рабочей неделе погода будет по-зимнему холодной. С понедельника до среды нас ждут морозы — в ночные часы до -23 градусов. В дневные часы столбики термометров будут подниматься до 12−13 градусов холода. Осадков не обещают. Небо будет ясным либо с переменной облачностью.