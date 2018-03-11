В Астане пассажиры авиакомпании Scat не могут вылететь в Египет

«Мы стоим в аэропорту, должны были улететь сегодня в 9 утра, авиакомпанией Scat в Шарм-эль-Шейх, Египет. Сначала рейс перенесли на 11, потом на 4 утра следующего дня, сейчас представитель компании говорит, что вообще на 5 утра. Еще не факт, что улетим в 5 утра, говорят, что сломался борт. Мы приехали сюда уже в 6 утра», — рассказала Sputnik Казахстан одна из пассажирок Роза Абдрахманова.