Уроженец Казахстана Липинец потерпел первое поражение в карьере и потерял титул чемпиона мира по версии IBF

Источник: Vesti.kz

Российский боксер Сергей Липинец потерпел досрочное поражение и потерял титул чемпиона мира по версии IBF в первом полусреднем весе против американца Майки Гарсии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В ринге арены Freeman Coliseum (Сан-Антонио, Техас) сошлись два непобежденных боксера. Более того, действующий офицер полиции США Гарсия провел на ринге 37 боев, которые завершил своей победой.

Изначально многие эксперты безоговорочным фаворитом считали именно претендента в лице Гарсии. В большей мере на котировки повлияла его безупречность и мастерство. и предполагалось, что Майки преподаст урок Липинцу.

Также в пользу американца выступал его послужной список, где резюме составляют известные лица, чего не хватает россиянину. В качестве фактов эксперты вспоминали бои Гарсии с Эдриэна Бронера (США), серба Дежана Златчанина. В общем, Липинца заранее «лишили» титула.

Были и те, кто ставил «голод» Липинца во главе всего. При этом россиянин — очень трудолюбивый боксер, подошедший к встрече на полном серьезе.

Публика неодобрительно встретила Липинца, освистав боксера во время выхода в ринг и объявления имени. Продолжили зрители поддерживать гарсию и во время встречи — в стартовом раунде они непрерывно скандировали его имя.

Больше минуты в первом раунде боксеры не произвели ни одного удара. так называемая разведка продлилась достаточно долгое время и ничего важного в первой трехминутке не произошло. Разве что можно уделить внимание подборке дистанции, легкой пристрелке.

Во втором раунде обозначились ключевые характеристики боксеров — агрессивность Липинца и «холодная» скорость Гарсии. Россиянин пытался найти брешь в обороне, но Гарсия в защите был практически безупречен. Липинцу удавалось его достать только во время обоюдных одновременных ударов. Минус Липинца — передержка между атаками и защитой.

Очень интересным выдался третий раунд. Боксеры разнообразили арсенал, подключая удары в корпус (таковых больше на счету Липинца). Гарсия преобладал в скорости, что в концовке привело к удачным атакам. В частности, после «двоечки» удавалось вывести россиянина к своей правой руке. Раунд за Гарсией.

В следующей трехминутке Липинец, как говорится, «хапнул». Из-за преимущества в скорости Гарсия не позволял сопернику провести добротную атаку, ограничив его в вариативности. Плюс ко всему защитные навыки американца заметно затрудняли жизнь Липинцу. Гарсия продолжал взрываться сериями, комбинации систематически приходились в цель. Обратных действий. А те, что получались — вязли в блоке Гарсии.

Удачно начал шестой раунд Липинец. Удалось боксеру немного прижать Гарсию, провести серию ударов. Но большого ущерба не нанес. Гарсия даже в сложной, казалось бы, ситуации мастерски шел от атаки, и взял прежний эффективный для себя ритм. Сергей же отметился вариативностью атак.

В седьмом раунде Гарсия отправил Липинца в нокдаун встречным левым ударом — рефери открыл счет. Чемпион сумел оправиться, Гарсия не ринулся добивать соперника. Американец захватил полный контроль, нанося одиночные точные удары. Липинец достоял до гонга.

Ничего особо не менялось в последующих раундах — Липинец пытается, Гарсия преобладает. Американец не позволял сокращать Липинцу дистанцию, все замечал и не допускал ошибок.

Складывалось ощущение, что Гарсия даже не пытался включаться на всю свою мощь, действуя в комфортном темпе. Не наращивал давление, не ускорял темп. Поэтому в иные отрезки поединка предпочтительнее смотрелся Липинец из-за своей активности и попыток.

В заключительном раунде Гарсия даже сбавил скорость. И по идее, лишь отвечал на атаки Липинца, который все-таки выстоял до конца. На фоне Липинца американец выглядел очень свежим и однозначно — он себя не загонял на повышенный темп. Уверенная победа — 116:111, 117−110, 117−110. Отбирает Гарсия пояс у Липинца.