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10:44 (мск), источник: Газета.Ру

Александр Рыбак снова представит Норвегию на «Евровидении»

Певец, музыкант и скрипач белорусского происхождения Александр Рыбак, победивший на «Евровидении-2009», снова представит Норвегию на конкурсе.

Источник: AP 2018

Об этом сообщается на официальном сайте «Евровидения-2018».

«Александр Рыбак будет представлять Норвегию на конкурсе’Евровидение-2018» с песней «That’s How You Write A Song», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что русская певица представит Эстонию на конкурсе.

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