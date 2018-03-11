Александр Рыбак снова представит Норвегию на «Евровидении»
Певец, музыкант и скрипач белорусского происхождения Александр Рыбак, победивший на «Евровидении-2009», снова представит Норвегию на конкурсе.
Певец, музыкант и скрипач белорусского происхождения Александр Рыбак, победивший на «Евровидении-2009», снова представит Норвегию на конкурсе.
Об этом сообщается на официальном сайте «Евровидения-2018».
«Александр Рыбак будет представлять Норвегию на конкурсе’Евровидение-2018» с песней «That’s How You Write A Song», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что русская певица представит Эстонию на конкурсе.
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