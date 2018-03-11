Пусть меня научат: как работает московский Центр занятости молодежи
Если вам меньше тридцати и больше 14 лет, специалисты столичного Центра занятости молодежи расскажут, что делать, чтобы получить должность мечты.
Если вам меньше тридцати и больше 14 лет, специалисты столичного Центра занятости молодежи расскажут, что делать, чтобы получить должность мечты.
Как написать отличное резюме, где искать работу на лето и какие профессии сейчас наиболее востребованы? С этими и еще сотнями других вопросов приходят москвичи к специалистам столичного Центра занятости молодежи (ЦЗМ), и на каждый из них получают ответ. Здесь проводят профтестирование, помогают тем, кто ищет работу сразу после школы и университета.
Паспорт и желание
В 2016 году в Москве открылся центр занятости, работающий исключительно с молодежью. Его специалисты помогают устроиться на работу, определиться с профессией и узнать о рынке труда. В 2017 году в центр обратились 35 585 человек, из которых свыше 11 тысяч — с целью трудоустройства. Большинство — 65 процентов — молодежь от 18 до 29 лет, остальные — несовершеннолетние.
Для того чтобы попасть на прием в ЦЗМ Москвы, надо соблюсти три условия: дождаться исполнения 14 лет (и не пропустить момент, когда стукнет 30), взять с собой паспорт и точно решить, что пора искать работу.
Дальше — проще. Обратиться к специалистам центра можно, даже если на вопрос «Кем я хочу стать, когда вырасту?» ответа нет. Чтобы определиться с профессией (или, по крайней мере, получить рекомендации), в центре проводят специальные тестирования. Следующий этап — работа с психологом, который поможет разобраться в результатах тестирования, подскажет, в какой из областей лучше начать поиск, и передаст следующему специалисту.
С каждым соискателем работает свой куратор, он лично заинтересован в том, чтобы работа мечты
Квесты, ярмарки и
Работает столичный ЦЗМ в будние дни с 09:00 до 20:00, сайт учреждения всегда доступен. Здесь можно самостоятельно искать вакансии (их предоставляют почти 500 проверенных компаний) или сотрудников, а также узнать о том, чем еще занимается центр.
Для соискателей с ограниченными возможностями здоровья работает специальная выездная бригада. Она же организует профтестирование и ярмарки вакансий вне центра: в школах, библиотеках и городских парках.
В прошлом году центр запустил три проекта: «Медиашколу», «Молодежный бизнес-клуб» и бесплатные курсы английского языка. А летом 2018 года здесь заработает
Работа на лето
Больше 30 процентов обратившихся в ГКУ ЦЗМ — подростки от 14 до 18 лет. В течение учебного года большинство из них просят помощи в профессиональной ориентации, а летом ищут временную работу. Подростки вполне могут рассчитывать на должность делопроизводителя, секретаря, оператора
В 2017 году, чтобы увеличить количество доступных рабочих мест, центр заключил ряд договоров с организациями
В преддверии чемпионата мира появилось много вакансий стюардов, которые будут отвечать за порядок до, во время и после матчей, и гардеробщиков. В прошлом году ЦЗМ помог найти временную работу 2449 соискателям.
Алло, мы ищем работу
Временное трудоустройство вообще довольно популярно среди молодых москвичей, и речь не только о школьниках. Студенты и выпускники вузов без необходимого опыта работы тоже часто ищут подобные варианты. Первые чаще всего выбирают вакансии с гибким графиком, чтобы совмещать работу с учебой, вторые — офисную работу с хорошим социальным пакетом и возможностью профессионального или карьерного роста.
Плюс участники программ временной занятости, реализуемых центром, получают сверх зарплаты по договору дополнительную выплату из городского бюджета. По данным прошлого года, в программе временной занятости участвовало около 100 компаний, и их список постоянно растет. Вакансии самые разные, начиная от разнорабочих, курьеров, официантов и заканчивая помощниками юристов, экономистов и других квалифицированных служащих. Это позволяет студентам, помимо дополнительного заработка, получить и столь необходимый в современных условиях опыт работы.
Между тем рынок вакансий довольно быстро меняется. Совсем недавно запрос был на экономистов и юристов, но сейчас они уходят на второй план. Столичным предприятиям нужны рабочие. Есть большой спрос на
Студенту на заметку: советы центра занятости
Студентам важно еще во время учебы получить не только профессиональные навыки, но и опыт работы, например на стажировке или участвуя во временных и волонтерских проектах. Чтобы не растеряться среди множества предложений, стоит побывать на открытых собеседованиях и ярмарках вакансий, которые проводит центр. Здесь научат технике ведения переговоров с работодателями и навыкам самопрезентации, расскажут, как сделать собственный сайт и записать видеорезюме. Не пропустить интересное предложение помогут социальные сети центра, где появляется информация о новых вакансиях.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.