Пусть меня научат: как работает московский Центр занятости молодежи

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Как написать отличное резюме, где искать работу на лето и какие профессии сейчас наиболее востребованы? С этими и еще сотнями других вопросов приходят москвичи к специалистам столичного Центра занятости молодежи (ЦЗМ), и на каждый из них получают ответ. Здесь проводят профтестирование, помогают тем, кто ищет работу сразу после школы и университета.

Паспорт и желание

В 2016 году в Москве открылся центр занятости, работающий исключительно с молодежью. Его специалисты помогают устроиться на работу, определиться с профессией и узнать о рынке труда. В 2017 году в центр обратились 35 585 человек, из которых свыше 11 тысяч — с целью трудоустройства. Большинство — 65 процентов — молодежь от 18 до 29 лет, остальные — несовершеннолетние.

Практически половина (почти 5,5 тысячи) из пришедших в поисках работы получили ее. Всего с момента своего открытия центр занятости трудоустроил 8778 человек.

Для того чтобы попасть на прием в ЦЗМ Москвы, надо соблюсти три условия: дождаться исполнения 14 лет (и не пропустить момент, когда стукнет 30), взять с собой паспорт и точно решить, что пора искать работу.

Дальше — проще. Обратиться к специалистам центра можно, даже если на вопрос «Кем я хочу стать, когда вырасту?» ответа нет. Чтобы определиться с профессией (или, по крайней мере, получить рекомендации), в центре проводят специальные тестирования. Следующий этап — работа с психологом, который поможет разобраться в результатах тестирования, подскажет, в какой из областей лучше начать поиск, и передаст следующему специалисту. Он-то и подберет вакансии из внушительного списка, в котором более чем 10 тысяч позиций.

С каждым соискателем работает свой куратор, он лично заинтересован в том, чтобы работа мечты все-таки нашлась. Куратор перезванивает своему подопечному после собеседования и выясняет, как все прошло. Если соискатель получил отказ, его снова приглашают в центр и подбирают новые варианты. Если с работой сложилось, куратор все равно продолжит поддерживать связь с человеком в течение трех месяцев, следить за его успехами и помогать справляться с трудными ситуациями.

Квесты, ярмарки и бизнес-школа

Работает столичный ЦЗМ в будние дни с 09:00 до 20:00, сайт учреждения всегда доступен. Здесь можно самостоятельно искать вакансии (их предоставляют почти 500 проверенных компаний) или сотрудников, а также узнать о том, чем еще занимается центр.

ЦМЗ проводит квесты, ярмарки вакансий, мастер-классы, деловые игры, консультации по прохождению собеседований и составлению резюме.

Для соискателей с ограниченными возможностями здоровья работает специальная выездная бригада. Она же организует профтестирование и ярмарки вакансий вне центра: в школах, библиотеках и городских парках.

В прошлом году центр запустил три проекта: «Медиашколу», «Молодежный бизнес-клуб» и бесплатные курсы английского языка. А летом 2018 года здесь заработает бизнес-школа. Ее слушатели узнают о том, как начать собственное дело в медиасфере, области информационных технологий, консультировании и сфере услуг.

Работа на лето

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Больше 30 процентов обратившихся в ГКУ ЦЗМ — подростки от 14 до 18 лет. В течение учебного года большинство из них просят помощи в профессиональной ориентации, а летом ищут временную работу. Подростки вполне могут рассчитывать на должность делопроизводителя, секретаря, оператора колл-центра. Есть в списках и рабочие вакансии: озеленитель, уборщик территории, мойщик посуды.

В 2017 году, чтобы увеличить количество доступных рабочих мест, центр заключил ряд договоров с организациями жилищно-коммунального хозяйства города Москвы, в рамках которых было создано более 230 вакансий для несовершеннолетних. Однако в выборе школьников не ограничивают. И например, если подросток всерьез увлекается программированием, то его могут пригласить в ИТ- компанию. Талантливых ребят иногда берут на позиции маркетолога, дизайнера, копирайтера. Помимо этого, несовершеннолетних иногда привлекают в качестве помощников специалистов в период отпусков основных сотрудников.

Сейчас в банке сезонных вакансий есть предложения от 296 компаний. В основном это работа в гостиничной и ресторанной сферах, медицине, торговле.

В преддверии чемпионата мира появилось много вакансий стюардов, которые будут отвечать за порядок до, во время и после матчей, и гардеробщиков. В прошлом году ЦЗМ помог найти временную работу 2449 соискателям.

Алло, мы ищем работу

Временное трудоустройство вообще довольно популярно среди молодых москвичей, и речь не только о школьниках. Студенты и выпускники вузов без необходимого опыта работы тоже часто ищут подобные варианты. Первые чаще всего выбирают вакансии с гибким графиком, чтобы совмещать работу с учебой, вторые — офисную работу с хорошим социальным пакетом и возможностью профессионального или карьерного роста.

Плюс участники программ временной занятости, реализуемых центром, получают сверх зарплаты по договору дополнительную выплату из городского бюджета. По данным прошлого года, в программе временной занятости участвовало около 100 компаний, и их список постоянно растет. Вакансии самые разные, начиная от разнорабочих, курьеров, официантов и заканчивая помощниками юристов, экономистов и других квалифицированных служащих. Это позволяет студентам, помимо дополнительного заработка, получить и столь необходимый в современных условиях опыт работы.

Между тем рынок вакансий довольно быстро меняется. Совсем недавно запрос был на экономистов и юристов, но сейчас они уходят на второй план. Столичным предприятиям нужны рабочие. Есть большой спрос на ИТ-специалистов, профессионалов в области больших данных, маркетологов, логистов.

Студенту на заметку: советы центра занятости