Зарплату будто и не получал: как живут студенты, которые сами платят за учебу

МИНСК, 11 мар — Sputnik. Пусть в Беларуси высшее образование и не самое дорогое, но для большинства белорусов эти ценники вполне ощутимые — две-три тысячи рублей в год может себе позволить потратить далеко не каждая семья. А некоторые студенты за свою учебу платят самостоятельно. Чем они жертвуют ради своего будущего и в каком ритме работают, выяснял Sputnik.

Эдуард Грабский (20 лет, Минск) третий год учится на дневном отделении в БГУ на менеджера-экономиста и вынужден платить больше 2200 рублей в год.

«Я начал зарабатывать в конце первого курса, дал родителям понять, что теперь сам хочу помогать им, и с тех пор плачу за учебу. Дается тяжело, конечно. Иногда кроме основной работы удается найти дополнительный разовый заработок, совсем редко приходится просить помощи у родителей», — рассказал он корреспонденту Sputnik.

По его словам, очевидно, что обеспечить себя полностью не сможет ни один студент, который учится очно.

«Пока я живу с родителями, а всю полученную зарплату просто прячу, будто и не получал. Так у меня всегда есть деньги на срочную покупку и оплату обучения. Из ощутимых трат — за пару месяцев я на собственные деньги набил три татуировки, которые обошлись мне больше чем в $500», — вспомнил он.

Эдуард по восемь часов в день работает на почте, а дополнительно в частном порядке преподает «экстремальный вокал» (скриминг, гроулинг и тому подобное — Sputnik), которым и сам занимается. По его словам, совмещать работу и учебу терпимо, правда, совсем нет времени на отдых.

«Отдых для меня — сон. Учусь я, как правило, около шести часов с раннего утра. Работаю еще восемь часов. Там мне платят сумму, на которую я наработал, так что иногда могу поработать дольше, чтобы в другой день дольше отдохнуть. Домой возвращаюсь в лучшем случае в 23:00. В такие дни сплю по шесть часов», — рассказал он.

Учеба, по словам студента, от подработок страдает, но ему удается сильно не выбиваться из графика даже во время сессии.

«К сессии я особо не готовлюсь, потому что учусь на протяжении семестра — нет такой необходимости. У меня такой склад ума, я все запоминаю на занятиях», — поделился Эдуард.

Учебу парень старается не прогуливать и по другим причинам.

«За лекции-то ничего не будет, а вот отработка семинара стоит пять рублей. Когда я не могу прийти на учебу из-за работы или из-за того, что я банально устал и не могу подняться с кровати, а в универе в этот день четыре занятия, и все — практические, в голове крутится сумма в 20 рублей, от которой не только финансы мои страдают, но и нервы», — поделился он.

Некоторые белорусские студенты, отказавшиеся от родительских денег, убеждены, что с нынешним доходом попросту не потянули бы обучение в вузе на стационаре.

Вероника Мельгуй (27 лет, Минск) ждет последнюю сессию в БГПУ им. Максима Танка. Обучается заочно, в год платит порядка 600 рублей. По ее словам, приходится откладывать.

«Пусть не каждый месяц, но стараюсь подкопить заранее. Бывает всякое, иногда и такая сумма сильно бьет по карману: в последние месяцы муж остался без работы, и последние деньги пришлось отдать на учебу. Образовалась финансовая дыра: не получается выкроить даже на новую зимнюю обувь; не ходим никуда, на покупке продуктов экономим», — рассказала студентка.

Помимо оплаты учебы, семья до недавнего времени тратилась на уроки в IT-школе: супруг отдавал за мечту еще 300 рублей каждый месяц. Оплату дневной формы, считает Вероника, она бы точно не потянула. Да и в целом предпочла бы «заочку»: на жизнь себе тоже надо зарабатывать.

Девушка отказывается от помощи родителей с совершеннолетия, соответственно, все обучение целиком оплатила самостоятельно. Сперва было тяжело — Вероника работала нянечкой в детском саду, денег не хватало. Потом решила: пора менять что-то в жизни. Она занялась фотографией, и финансовое положение улучшилось.

«Наш ежемесячный доход — около $750 на двоих. В целом на жизнь хватает и сейчас, но когда перестанем оплачивать учебу, будет попроще, конечно. Живем с бабушкой (за ней нужно ухаживать), так что платим только “коммуналку”. Больше всего денег уходит на еду. На развлечения мы много не тратим, разве что на отдых. Недавно купили фотоаппарат за $500 и объектив к нему по такой же цене», — вспомнила она.

По ее мнению, совмещать учебу и работу сложно, если усердно учиться. Сама Вероника получает высшее образование «для галочки», так что не посвящает ему много времени.

«В любом случае, бывает по-разному: некоторые сессии такие, что приходится от работы отказываться и ночами не спать. У нас до последнего курса половина группы даже не доучилась — ушли, не сумев совмещать или не потянув финансово», — рассказала минчанка.

Другая собеседница Sputnik убеждена, что при необходимости смогла бы оплатить дневное обучение в условном БГУ самостоятельно, несколько ограничив себя в повседневных тратах. Заочное же девушка предпочла, не желая «просиживать штаны».

Анастасия Кузеванова (22 года, Минск) учится на 4-м курсе в Белорусской государственной академии связи на инженера. Сначала девушка получила в том же учебном заведении среднее образование, поступила на высшее (второй курс) и с тех пор живет и учится самостоятельно, отказываясь от финансовой помощи родителей.

«Когда я не работала, обучение оплачивали родители. А потом даже и не рассматривала другие варианты: я получила образование, смогла пойти работать по специальности, почему меня должны содержать?» — считает она.

Осознавая, что на курсе были и бюджетные места, платить за учебу девушке жалко. Обучение обходится ей в 840 рублей в год. По ее словам, по карману не бьет.

«Ежемесячно я на оплату обучения не откладываю: дважды в год плачу по 50% с одной зарплаты. На жизнь всегда хватает: просто в те месяцы, когда нужно платить за учебу, себя приходится чуть ограничить — меньше потратить на развлечения и одежду. Конечно, этим деньгам можно найти более приятное применение», — рассказала она.

По мнению Анастасии, она бы потянула и 2500 рублей в год за дневное в БГУ.

«Просто пришлось бы откладывать не на свои траты (отпуск, ремонт и прочее), а на учебу», — предположила она.

Анастасия живет с супругом в собственной квартире, которую девушке построили родители. Их ежемесячный бюджет — $700−800. На траты — «коммуналку», еду, развлечения, бензин и обслуживание машины — ребята тратят около $300 в месяц; столько же стараются откладывать. К слову, супруг Анастасии — ее одногруппник.

«С сентября делали ремонт в квартире, буквально на той неделе закончили, обошелся он примерно в $4000. В целом, мы не подсчитываем траты и не ведем бюджет», — поделилась минчанка.

Физически совмещать работу и учебу на заочной форме тяжело только в сессионное время. В остальное же приходится просто жертвовать лекциями.