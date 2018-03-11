Красноярцев ждут две мощные магнитные бури

На следующей неделе жителей Красноярска ждут две мощные магнитные бури, предупреждают сотрудники МЧС.

Непростая геомагнитная обстановка ожидается 13 и 16 марта. Их мощность составит до 6 баллов. Также сильная магнитная буря ожидается 29 марта. Особенно в эти дни внимательными нужно быть водителям и метеозависимым людям. В период магнитных бурь могут участиться обращения к врачам с жалобами на давление и сердце.

Кстати, больше подвержены этим явлениям пожилые люди. Врачи рекомендуют в такие дни снизить эмоционально-физическую нагрузку, спать не менее 8 часов в день, воздержаться от употребления алкоголя, табака и кофе.