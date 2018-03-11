Красноярцев ждут две мощные магнитные бури
Их мощность составит до 6 баллов.
Их мощность составит до 6 баллов.
На следующей неделе жителей Красноярска ждут две мощные магнитные бури, предупреждают сотрудники МЧС.
Непростая геомагнитная обстановка ожидается 13 и 16 марта. Их мощность составит до 6 баллов. Также сильная магнитная буря ожидается 29 марта. Особенно в эти дни внимательными нужно быть водителям и метеозависимым людям. В период магнитных бурь могут участиться обращения к врачам с жалобами на давление и сердце.
Кстати, больше подвержены этим явлениям пожилые люди. Врачи рекомендуют в такие дни снизить
«Если у вас есть хронические заболевания, например, повышение или понижение артериального давления, сердечные заболевания, нужно иметь под рукой свои привычные лекарства», — советует Андрей Любченко, зам. гл. врача по медицинской части БСМП Красноярска.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.