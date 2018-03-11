В начале новой недели в Приморье придет весеннее тепло
Это произойдет
Это произойдет
В первой половине следующей недели произойдет смена синоптических процессов с зимних на весенние.
Приморский край окажется в теплом секторе, температурный фон повысится. Жители континентальных районов порадуются
На побережье южными ветрами будет выноситься с акватории Японского моря слоистая облачность и прохладный в это время года воздух, поэтому в прибрежных районах будет преимущественно облачно и влажно.
В середине недели подойдут фронтальные разделы и вызовут в отдельных районах края осадки различной интенсивности.
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