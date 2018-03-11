В начале новой недели в Приморье придет весеннее тепло

В первой половине следующей недели произойдет смена синоптических процессов с зимних на весенние.

Приморский край окажется в теплом секторе, температурный фон повысится. Жители континентальных районов порадуются по-весеннему теплой погоде. В ночные часы морозы еще сохранятся, а днем на большей территории Приморья столбики термометров поднимутся выше 0 С.

На побережье южными ветрами будет выноситься с акватории Японского моря слоистая облачность и прохладный в это время года воздух, поэтому в прибрежных районах будет преимущественно облачно и влажно.