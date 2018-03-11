Стало известно, как приморцы могут повлиять на управляющие компании

Глава города Виталий Веркеенко поручил провести проверку работы управляющих компаний по уборке снега на придомовых территориях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По данным Единой диспетчерской дежурной службы Владивостока, 11 марта на расчистку придомовых территорий в районах города вышли 684 сотрудника управляющих компаний и 24 единицы спецтехники. Их работу в оперативном штабе по ликвидации последствий снегопада контролируют административно-территориальные управления города.

Глава города Виталий Веркеенко поручил проконтролировать работу управляющих компаний по уборке дворов и придомовых территорий.

«Управляющие компании отчитываются значительным количеством сил и средств, затраченных на уборку городских дворов, но наши жители зачастую не подтверждают эту информацию. Необходимо провести проверку управляющих организаций города на предмет наличия указанной ими техники и резервов и качества уборки придомовых территорий в жилых кварталах города. О неудовлетворительной работе управляющих компаний горожане могут сообщать в Единую диспетчерскую дежурную службу, будем принимать меры», — заявил Виталий Веркеенко.

Отметим, городские службы продолжают работы по ликвидации последствий снегопада во Владивостоке. На сегодняшний день основные магистрали расчищены, с городских улиц вывезено более 16 тысяч кубометров снега. В работах задействовано свыше 100 единиц техники. Глава города поручил направить сегодня основные силы на расчистку подъездов к объектам здравоохранения, а также учебным учреждениям, школам и детским садам Владивостока.