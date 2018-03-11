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09:37 (мск), источник: VLADNEWS

Стало известно, как приморцы могут повлиять на управляющие компании

11 марта на расчистку придомовых территорий в районах города вышли 684 сотрудника управляющих компаний.

Глава города Виталий Веркеенко поручил провести проверку работы управляющих компаний по уборке снега на придомовых территориях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По данным Единой диспетчерской дежурной службы Владивостока, 11 марта на расчистку придомовых территорий в районах города вышли 684 сотрудника управляющих компаний и 24 единицы спецтехники. Их работу в оперативном штабе по ликвидации последствий снегопада контролируют административно-территориальные управления города.

Глава города Виталий Веркеенко поручил проконтролировать работу управляющих компаний по уборке дворов и придомовых территорий.

«Управляющие компании отчитываются значительным количеством сил и средств, затраченных на уборку городских дворов, но наши жители зачастую не подтверждают эту информацию. Необходимо провести проверку управляющих организаций города на предмет наличия указанной ими техники и резервов и качества уборки придомовых территорий в жилых кварталах города. О неудовлетворительной работе управляющих компаний горожане могут сообщать в Единую диспетчерскую дежурную службу, будем принимать меры», — заявил Виталий Веркеенко.

Отметим, городские службы продолжают работы по ликвидации последствий снегопада во Владивостоке. На сегодняшний день основные магистрали расчищены, с городских улиц вывезено более 16 тысяч кубометров снега. В работах задействовано свыше 100 единиц техники. Глава города поручил направить сегодня основные силы на расчистку подъездов к объектам здравоохранения, а также учебным учреждениям, школам и детским садам Владивостока.

Напомним, в канун 8 марта на Владивосток обрушился сильнейший снегопад. Четвертые сутки дорожные службы города ликвидируют последствия стихии, расчищая основные магистрали и обрабатывая дороги противогололедными материалами. Израсходовано уже более 2150 тонн пескосолевой смеси и более 600 кубов жидких реагентов. В очистке краевого центра от снега задействована вся специализированная техника.

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