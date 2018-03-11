Стало известно, как приморцы могут повлиять на управляющие компании
11 марта на расчистку придомовых территорий в районах города вышли 684 сотрудника управляющих компаний.
11 марта на расчистку придомовых территорий в районах города вышли 684 сотрудника управляющих компаний.
Глава города Виталий Веркеенко поручил провести проверку работы управляющих компаний по уборке снега на придомовых территориях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
По данным Единой диспетчерской дежурной службы Владивостока, 11 марта на расчистку придомовых территорий в районах города вышли 684 сотрудника управляющих компаний и 24 единицы спецтехники. Их работу в оперативном штабе по ликвидации последствий снегопада контролируют
«Управляющие компании отчитываются значительным количеством сил и средств, затраченных на уборку городских дворов, но наши жители зачастую не подтверждают эту информацию. Необходимо провести проверку управляющих организаций города на предмет наличия указанной ими техники и резервов и качества уборки придомовых территорий в жилых кварталах города. О неудовлетворительной работе управляющих компаний горожане могут сообщать в Единую диспетчерскую дежурную службу, будем принимать меры», — заявил Виталий Веркеенко.
Напомним, в канун 8 марта на Владивосток обрушился сильнейший снегопад. Четвертые сутки дорожные службы города ликвидируют последствия стихии, расчищая основные магистрали и обрабатывая дороги противогололедными материалами. Израсходовано уже более 2150 тонн пескосолевой смеси и более 600 кубов жидких реагентов. В очистке краевого центра от снега задействована вся специализированная техника.
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