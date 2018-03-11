Все больше жителей Молдовы страдают от психических заболеваний

«Все находится на уровне проекта. В этом смысле мы не можем говорить, что достигли определенных результатов. Люди страдают, подвергаясь влиянию общества, среды, в которой они воспитываются. Мы наследуем менталитет, который деформирует нас как личности», — считает доктор философии Голаммали Мохаммадифард в эфире радиостудии Sputnik Moldova.