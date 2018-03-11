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11:09 (мск), источник: Sputnik.md

Все больше жителей Молдовы страдают от психических заболеваний

Мы живем в эпоху настоящей эпидемии психологических и психических проблем, с которыми сталкиваются все больше людей. Тревога, неврозы, фобии становятся все более распространенными. Медики уже с трудом справляются с ситуацией, говорят эксперты.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 11 мар — Sputnik. Согласно данным, предоставленным Всемирной организацией здравоохранения, около 300 000 молдаван страдают от депрессии. В последние годы создано более 40 центров психического здоровья, но, по мнению специалистов, они пока не дают ожидаемого результата.

«Все находится на уровне проекта. В этом смысле мы не можем говорить, что достигли определенных результатов. Люди страдают, подвергаясь влиянию общества, среды, в которой они воспитываются. Мы наследуем менталитет, который деформирует нас как личности», — считает доктор философии Голаммали Мохаммадифард в эфире радиостудии Sputnik Moldova.

По оценкам психологов, каждый третий человек в Республике Молдова страдает психическими психологическими проблемами, как в легкой форме, так и на более поздней стадии невроза. В таких случаях консультация у специалиста должна стать обязательной.

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