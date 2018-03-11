Маск показал новые видеокадры запуска спорткара Tesla Roadster в космос
Изобретатель, инженер, миллиардер Илон Маск опубликовал новые кадры запуска
Изобретатель, инженер, миллиардер Илон Маск опубликовал новые кадры запуска
На видеороликах, опубликованных в Instagram Маска, видны толпы людей, собравшихся посмотреть запуск тяжелой
На видео видна надпись на панели приборов электромобиля: «Сделано человеком на Земле».
Также Маск продемонстрировал падение одной из ступеней ракеты в воду: разгонный блок рухнул в океан на скорости 483 км/ч всего в 100 м от места запланированной посадки на мысе Канаверал.
6 февраля ракета Falcon Heavy стартовала с мыса Канаверал в американском штате Флорида в 23:45 мск. и вывела на орбиту спортивный электрокар Илона Маска Tesla Roadster.
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