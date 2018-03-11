Маск показал новые видеокадры запуска спорткара Tesla Roadster в космос

На видеороликах, опубликованных в Instagram Маска, видны толпы людей, собравшихся посмотреть запуск тяжелой ракеты-носителя, подготовку к старту, капсулу, в которой разместили спорткар и успешное приземление ступеней ракеты.

На видео видна надпись на панели приборов электромобиля: «Сделано человеком на Земле».

Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Мар 10, 2018 в 3:51 PST

Также Маск продемонстрировал падение одной из ступеней ракеты в воду: разгонный блок рухнул в океан на скорости 483 км/ч всего в 100 м от места запланированной посадки на мысе Канаверал.