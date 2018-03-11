На месте старинных домов на Перенсона построят торговый центр

Источник: Комсомольская правда

Вместо старинных усадеб на улице Перенсона вырастет еще один торговый центр. Об этом рассказал нашим коллегам с ТВК Александр Баранов. По словам бизнесмена, он вложил в проект больше 120 миллионов.

Напомним, 8 марта для Красноярска стал «днем длинных ковшей». В центре неожиданно начали снос двух усадеб — «Дома казачьего урядника Ермолаева» и «Дома учителя Матвеева». Соседи тут же вызвали полицию. Когда на место прибыли два наряда, все приостановили. Но ненадолго. Вскоре дома с почти 200-летней историей были уничтожены.

По словам Александра Баранова, никакой культурной и архитектурной ценности они не имеют. В охранный реестр их вносить не стали. так что предприниматель не понимает негодования общественников.