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10:51 (мск), источник: Комсомольская правда

На месте старинных домов на Перенсона построят торговый центр

«Очередной», — комментируют горожане.

Источник: Комсомольская правда

Вместо старинных усадеб на улице Перенсона вырастет еще один торговый центр. Об этом рассказал нашим коллегам с ТВК Александр Баранов. По словам бизнесмена, он вложил в проект больше 120 миллионов.

Напомним, 8 марта для Красноярска стал «днем длинных ковшей». В центре неожиданно начали снос двух усадеб — «Дома казачьего урядника Ермолаева» и «Дома учителя Матвеева». Соседи тут же вызвали полицию. Когда на место прибыли два наряда, все приостановили. Но ненадолго. Вскоре дома с почти 200-летней историей были уничтожены.

По словам Александра Баранова, никакой культурной и архитектурной ценности они не имеют. В охранный реестр их вносить не стали. так что предприниматель не понимает негодования общественников.

— Здание (на Перенсона, 34) столько лет стояло сгоревшим, никому до него дела не было! — говорит он. — И вдруг началось! На его месте мы хотим построить большую подземную стоянку — на 400 авто плюс офисное помещение.

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