В Волгоградской области похолодает: морозы до минус 20 градусов
Регион опять засыплет мартовским снегом.
Регион опять засыплет мартовским снегом.
В этом году весна не балует волгоградцев теплом, начало марта выдалось в регионе снежным, скользких и холодным. И, судя по прогнозам Волгоградского Гидрометцентра, потепления не видать нам и в ближайшие дни.
11,12 и 13 марта будет не
11 марта
12 марта осадки прекратятся, но область окутает туман, а дороги вновь покроются льдом. И еще больше похолодает: температура упадет до минус 17−19 градусов, причем как в Волгограде, так и в области.
13 марта к морозу добавится еще и ветер — местами порывы до 16 метров в секунду. Столбик термометра на севере региона может опуститься до -26 С.
Впрочем, успокаивают синоптики, к концу недели — в Волгоградскую область потихоньку начнет приходить весна.
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