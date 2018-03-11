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11:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области похолодает: морозы до минус 20 градусов

Регион опять засыплет мартовским снегом.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 51% 763 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Комсомольская правда

В этом году весна не балует волгоградцев теплом, начало марта выдалось в регионе снежным, скользких и холодным. И, судя по прогнозам Волгоградского Гидрометцентра, потепления не видать нам и в ближайшие дни.

11,12 и 13 марта будет не по-весеннему холодно, а местами очень холодно.

11 марта северо-восточный ветер принесет к нам снег и область в очередной раз укроет белым покрывалом. Столбик термометра днем будет около минус 5 С, а ночью местами и вовсе опустится до минус 12-ти градусов.

12 марта осадки прекратятся, но область окутает туман, а дороги вновь покроются льдом. И еще больше похолодает: температура упадет до минус 17−19 градусов, причем как в Волгограде, так и в области.

13 марта к морозу добавится еще и ветер — местами порывы до 16 метров в секунду. Столбик термометра на севере региона может опуститься до -26 С.

Впрочем, успокаивают синоптики, к концу недели — в Волгоградскую область потихоньку начнет приходить весна.

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