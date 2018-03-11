Объем убранного снега в Москве в разы превысил показатели предыдущих зим

Такой зимы в Москве на моей памяти не было, мы убираем снега в городе за месяц в три раза больше, чем за всю зиму в предыдущие годы.
Помимо дорожных служб в работах по ликвидации обильных снегопадов задействованы и другие коммунальные организации — Мосводоканал, Мосгаз и Гормост. Мэр подчеркнул, что, несмотря на сложные погодные условия, городские учреждения продолжали работать, хотя европейские города в условиях снегопадов оказываются полностью парализованы.
«Хочу сказать спасибо коммунальщикам, которые самоотверженно работали. И спасибо жителям за их терпение и понимание!» — сообщил Сергей Собянин.
9 марта заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в уборке снега в Москве задействованы более 50 тыс. человек и около 10 тыс. единиц спецтехники.
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