Белорусский боксер Кирилл Релих стал чемпионом мира

Источник: Комсомольская правда

Бой за чемпионский пояс проходил в Сан-Антонио (Техас, США). Боксер из Барановичей Кирилл Релих вышел на поединок с кубинцем Рансесом Бартелеми и одержал победу.

Читайте также Уроженец Казахстана Липинец потерпел первое поражение в карьере и потерял титул чемпиона мира по версии IBF

Он стал чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBA. Бой завершился единогласным судейским вердиктом в пользу Кирилла.

Это уже не первый бой Релиха и Бартелеми — в мае 2017 года боксеры выходили на поединок, однако в прошлый раз победа досталась кубинцу.

Напомним, Кирилл Релих — призер чемпионата Европы 2006 года, чемпион Беларуси 2008 года и обладатель Кубка страны 2008−2009 годов.