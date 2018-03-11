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11:19 (мск), источник: Комсомольская правда

Белорусский боксер Кирилл Релих стал чемпионом мира

К своей цели боксер из Барановичей шел 20 лет.

Источник: Комсомольская правда

Бой за чемпионский пояс проходил в Сан-Антонио (Техас, США). Боксер из Барановичей Кирилл Релих вышел на поединок с кубинцем Рансесом Бартелеми и одержал победу.

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Он стал чемпионом мира в первом среднем весе по версии WBA. Бой завершился единогласным судейским вердиктом в пользу Кирилла.

Это уже не первый бой Релиха и Бартелеми — в мае 2017 года боксеры выходили на поединок, однако в прошлый раз победа досталась кубинцу.

Напомним, Кирилл Релих — призер чемпионата Европы 2006 года, чемпион Беларуси 2008 года и обладатель Кубка страны 2008−2009 годов.

Когда после боя у Кирилла спросили: «Как это, стать чемпионом мира из Беларуси?», он ответил: «Это была моя мечта, моя цель, к которой я шел 20 лет».

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