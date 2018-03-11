В дома пострадавших от непогоды 25 тысяч жителей Краснодара вернули свет
11 марта специалисты устранили последствия массовых отключений электроэнергии в краевом центре, причиной которых стал сильный ливень с градом.
11 марта специалисты устранили последствия массовых отключений электроэнергии в краевом центре, причиной которых стал сильный ливень с градом.
11 марта специалисты устранили последствия массовых отключений электроэнергии в краевом центре, причиной которых стала непогода.
Ранее Минэнерго сообщало о том, что
Энергетики 11 марта устранили последствия массовых аварийных отключений в распределительных сетях, которые произошли ночью
Как ранее сообщал «Югополис», сильный ливень с градом в минувшую субботу значительно осложнил жизнедеятельность краевого центра. Многие улицы оказались затоплены, в домах жителей исчез свет.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.