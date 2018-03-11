В дома пострадавших от непогоды 25 тысяч жителей Краснодара вернули свет

Ранее Минэнерго сообщало о том, что из-за неблагоприятных погодных условий минувшим вечером произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6−10 кВ в зоне ответственности ТСО АО «НЭСК-электросети». Без электроснабжения остались около 25 тыс. человек.