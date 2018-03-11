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11:45 (мск), источник: Югополис

В дома пострадавших от непогоды 25 тысяч жителей Краснодара вернули свет

11 марта специалисты устранили последствия массовых отключений электроэнергии в краевом центре, причиной которых стал сильный ливень с градом.

11 марта специалисты устранили последствия массовых отключений электроэнергии в краевом центре, причиной которых стала непогода.

Ранее Минэнерго сообщало о том, что из-за неблагоприятных погодных условий минувшим вечером произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6−10 кВ в зоне ответственности ТСО АО «НЭСК-электросети». Без электроснабжения остались около 25 тыс. человек.

Энергетики 11 марта устранили последствия массовых аварийных отключений в распределительных сетях, которые произошли ночью из-за непогоды.

Как ранее сообщал «Югополис», сильный ливень с градом в минувшую субботу значительно осложнил жизнедеятельность краевого центра. Многие улицы оказались затоплены, в домах жителей исчез свет.

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