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19:04 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воспитанник воронежского детдома спел с Валерием Сюткиным на шоу «Ты супер!»

Харизматичный Алексей Фролов покорил жюри исполнением песни группы «Браво».

Воспитанник воронежского детдома, 16-летний Алексей Фролов исполнил песню группы «Браво» «Красавчик» на вокальном шоу «Ты супер!» на НТВ. Выступление высоко оценили все члены жюри — композитор и продюсер Виктор Дробыш, певец Сергей Лазарев, композитор Игорь Крутой, певица Юлианна Караулова. А солист «Браво» Валерий Сюткин, приехавший поддержать мальчика, предложил ему спеть дуэтом. Очередной выпуск второго сезона вышел в эфир в воскресенье, 11 марта.

Как и все юные участники шоу, Алексей Фролов остался без попечения родителей. Отец пил и поднимал руку на мать, после этого мать тоже стала злоупотреблять алкоголем. Лешу забрала к себе бабушка и воспитывала четыре года. Когда она заболела, внука пришлось отдать в детдом. Через некоторое время мальчик узнал, что отца и бабушки не стало. Мать жива и иногда навещает сына, но она тоже больна — чем именно, Леше не говорят.

Мальчика несколько раз переводили из одного детдома в другой. В одном из них, под Воронежем, вокальный талант Леши разглядела учительница музыки Елена Петровна. Она начала с ним занятия по вокалу.

На шоу «Ты супер!» Алексей Фролов выступил в белом пиджаке, клетчатой рубашке с бабочкой. Игорь Крутой отметил, что создать «атмосферу песни» мальчику отчасти помогли очки — он выглядел «таким ботаником-отличником». Перед исполнением Леша немного нервничал, однако на сцене совершенно раскрепостился. Зеленую кнопку нажали все члены жюри. Зрители аплодировали стоя.

— Ты обратился ко всем девочкам, но сделал это так филигранно, что это не выглядело навязчиво. Ты реально красавчик, ты артист, ты молодец, — похвалила Алексея Юлианна Караулова.

Виктор Дробыш отметил: то, что люди встали и захлопали — отличный показатель артистизма мальчика.

— Ты и пел, и актерски успевал отыгрывать. Мне очень понравилось, получил огромное удовольствие, глядя на тебя и слушая тебя. Ты заслужил зеленую кнопку — абсолютно точно, — добавил Сергей Лазарев.

Валерий Сюткин вышел на сцену и подарил мальчику диск с песней «Красавчик».

— Ты рассказал историю прекрасно, — обратился он к Леше. — А большой артист — тот, кто лучше всех рассказывает истории. На твоем примере обращусь ко всем: будьте заняты. Пока вы чем-то увлечены, к вам не прилипнет ничего плохого. Пой и никого не слушай. Если это тебе приносит удовольствие, ты делишься им и с другими.

Под аплодисменты из зала солист «Браво» исполнил песню вместе с Алексеем Фроловым.

За кулисами Лешу ждала учительница Елена Петровна. Встреча растрогала обоих до слез — мальчик и педагог очень сблизились в детдоме, а после того, как учреждение расформировали, были в разлуке и скучали друг по другу.

В международном детском вокальном конкурсе «Ты супер!» принимают участие воспитанники детских домов, школ-интернатов и дети из приемных семей. Талантливым ребятам от семи до 18 лет предоставляется возможность продемонстрировать свои способности профессиональному жюри и миллионам зрителей и поработать с лучшими музыкальными педагогами.

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